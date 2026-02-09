След записите в интернет: Пациентки се обявиха в защита на лекаря от АГ кабинета

Една от жените, чийто прегледи в АГ кабинет изтекоха в сайтове за възрастни, застана пред камерата ни днес. Тя, заедно с други пациентки на задържания за кратко лекар, се събраха пред медицинския център в негова подкрепа.

Йоана разбира за изтеклите записи от приятелка. След кратка проверка в сайтове за възрастни се разпознава на част от кадрите. Днес не иска да крием лицето ѝ.

Йоана Василева: "Не се почувствах приятно, когато разбрах, че съм в подобен сайт, никога не ми се е струвало възможно да ми се случи нещо подобно. Но не смятам, че д-р Иванов е виновен за това."

В подкрепа на лекарите от АГ-кабинета днес се събраха техни пациентки. Поискаха да не се уронва престижът им.

Зоя Кокалов: "Те са били до нас през цялото време на нашите бременности, постоятнно са ни подкрепяли." - Било ли е проблем за Вас това, че вътре в кабинета все пак има камера? - Не, не ме е притеснявало по никакъв начин. Знам, че тази камера е лицензирана." Милена Джамбазова: "Когато аз бях най-уязвима, единственият човек, който беше до мен часове наред, беше той. Той направи толкова сложна операция, много операции в една."

Поставянето на камери в лекарски кабинети обаче е незаконно.

Мария Петрова, адвокат по медицинско право: "Нарушен е Законът за защита на личните данни, Етичният кодекс на лекарите. За мен най-вече е нарушена връзката на доверие между лекар и пациент с едно такова поведение, защото това може да способства хиляди жени да не отидат на профилактични прегледи."

Адвокат Петрова съветва жените, станали жертва на такива записи, да търсят правата си в съда. А конкретната камера в АГ кабинета вече е демонтирана.