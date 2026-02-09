БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Името на следващия служебен премиер трябва да стане ясно до дни

Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:22 мин.
Как продължава процедурата по конституция и какво предстои

консултациите президента илияна йотова срещна представителите дпс бсп итн обзор
Начало на ключова политическа седмица. Името на следващия служебен премиер трябва да стане ясно до дни. Как продължава процедурата по конституция и какво предстои?

Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с последните три парламентарни грути – АПС, МЕЧ и "Величие".

След това президентът трябва да обяви и решението си на кого от възможните кандидати за премиер се спира.

По Конституция те са 10, но по време на срещите с Илияна Йотова петима отказаха да поемат тази отговорност. Петима се съгласиха - това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и неговите две заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Кандидатът за служебен премиер в срок от една седмица трябва да предложи структура и състав на кабинет. Ако всичко е наред, президентът Илияна Йотова трябва да издаде указ за назначаването на правителснвото, както и да насрочи дата за извънредните парламентарни избори.

От консутациите досега стана ясно, че предпочитаната дата е 19 април.

#консултации за служебен премиер #президентът Илияна Йотова #служебен премиер

