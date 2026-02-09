Начало на ключова политическа седмица. Името на следващия служебен премиер трябва да стане ясно до дни. Как продължава процедурата по конституция и какво предстои?

Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с последните три парламентарни грути – АПС, МЕЧ и "Величие".

След това президентът трябва да обяви и решението си на кого от възможните кандидати за премиер се спира.

По Конституция те са 10, но по време на срещите с Илияна Йотова петима отказаха да поемат тази отговорност. Петима се съгласиха - това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и неговите две заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Кандидатът за служебен премиер в срок от една седмица трябва да предложи структура и състав на кабинет. Ако всичко е наред, президентът Илияна Йотова трябва да издаде указ за назначаването на правителснвото, както и да насрочи дата за извънредните парламентарни избори.

От консутациите досега стана ясно, че предпочитаната дата е 19 април.