Екатерина Дафовска: Поздравления за Тервел и семейството му, те дръпнаха много напред

Легендарната българска спортистка Екатерина Дафовска гостува в предаването „Днес на Игрите“ по БНТ. Тя коментира изключителния успех на Тервел Замфиров, който в неделя сложи край на 20-годишното чакане и донесе първи медал от Зимни игри за България, финиширайки трети в паралелния гигантски слалом в сноуборда.

„Те имат само един шанс и един старт, в който трябва да бъдат максимално концентрирани. На фотофиниша беше инфарктно да видим дали печели нашето момче или другия състезател. Поздравления за всички замесени, най-вече на Тервел и неговото семейство, които дръпнаха страшно много напред. В бъдеще им предстоят много хубави моменти“, коментира Дафовска.

Тя не подмина проблемите с базите, особено за подрастващите.

„С годините става по-трудно, но имаме таланти, това е хубавото. Имаме таланти, имаме даденост. Трябва да се погледне в по-дълга стратегия и Държавата да обърне внимание на приоритетни спортове. 28 години и ние да имаме малко повече бази. Не само ние, абсолютни всички спортове, а не да живеем и тренираме в чужбина. На повечето ни зимни спортисти им се налага да живеят и тренират по 5-6 месеца в чужбина. През последните години показахме успехи на много нива, но базата ни отстъпва“, категорична е Дафовска.

Днес се навършват точно 28 години от нейния златен момент – първото място на Игрите в Нагано. Ето какви спомени разкри Дафовска по този повод.

„Отидох и бях готова да дам всичко от себе си. Преди това обаче бях готова да се откажа, не ми вървеше, на шест световни купи подред нямах по-предно от 34 място, което ме натовари да мисля в отрицателна посока. Въпреки всичко се събрах и си казах, че отивам там и каквото стане. Майка ми ме изпрати, имахме традиция да ми полива винаги вода преди всяко състезание. Поля ми водата и ми пожела да се върна с медал“, каза Дафовска.

„След като спечелих медала си казах, че съм постигнала най-голямото нещо. След това ме мотивираше любовта към спорта и това, че бях на 22 години по това време. Все още много малка“, каза легендарната биатлонистка.

Дафовска даде съвети и към биатлонистите ни на Игрите в Милано/Кортина.

„Искам да им пожелая първо да са спокойни, концентрирани, да дадат максимума от себе си, да покажат най-доброто. Да са спокойни, за да могат да направя стрелбите. Максимално да намалят напрежението на старта. Много от спортистите се притесняват на обикновени стартове, камо ли на олимпийски, които са на 4 години. Пожелавам си да награждавам някой от нашите спортисти, засега ми се случват доста нещата“, сподели бившата спортистка.

Тя коментира и предстоящото Общо събрание на Федерацията по биатлон и категорично заяви, че председателят Атанас Фурнаджиев трябва да бъде преизбран.

„Абсолютно! Ние имаме в момента най-големия спонсор и сме подсигурени финансово изцяло. Досега не сме имали такива финансови възможности. Трябва да се работи в посока треньори, отбори, да се анализират нещата след самата Олимпиада. Но, Атанас Фурнаджиев трябва да остане и да продължи работата си“, категорична бе Дафовска.

