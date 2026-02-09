БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Екатерина Дафовска: Поздравления за Тервел и семейството му, те дръпнаха много напред

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
Биатлон
Запази

Легендарната биатлонистка била пред отказване в навечерието на Игрите в Нагано, където спечели златен медал.

Дафовска
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Легендарната българска спортистка Екатерина Дафовска гостува в предаването „Днес на Игрите“ по БНТ. Тя коментира изключителния успех на Тервел Замфиров, който в неделя сложи край на 20-годишното чакане и донесе първи медал от Зимни игри за България, финиширайки трети в паралелния гигантски слалом в сноуборда.

„Те имат само един шанс и един старт, в който трябва да бъдат максимално концентрирани. На фотофиниша беше инфарктно да видим дали печели нашето момче или другия състезател. Поздравления за всички замесени, най-вече на Тервел и неговото семейство, които дръпнаха страшно много напред. В бъдеще им предстоят много хубави моменти“, коментира Дафовска.

Тя не подмина проблемите с базите, особено за подрастващите.

„С годините става по-трудно, но имаме таланти, това е хубавото. Имаме таланти, имаме даденост. Трябва да се погледне в по-дълга стратегия и Държавата да обърне внимание на приоритетни спортове. 28 години и ние да имаме малко повече бази. Не само ние, абсолютни всички спортове, а не да живеем и тренираме в чужбина. На повечето ни зимни спортисти им се налага да живеят и тренират по 5-6 месеца в чужбина. През последните години показахме успехи на много нива, но базата ни отстъпва“, категорична е Дафовска.

Днес се навършват точно 28 години от нейния златен момент – първото място на Игрите в Нагано. Ето какви спомени разкри Дафовска по този повод.

„Отидох и бях готова да дам всичко от себе си. Преди това обаче бях готова да се откажа, не ми вървеше, на шест световни купи подред нямах по-предно от 34 място, което ме натовари да мисля в отрицателна посока. Въпреки всичко се събрах и си казах, че отивам там и каквото стане. Майка ми ме изпрати, имахме традиция да ми полива винаги вода преди всяко състезание. Поля ми водата и ми пожела да се върна с медал“, каза Дафовска.

„След като спечелих медала си казах, че съм постигнала най-голямото нещо. След това ме мотивираше любовта към спорта и това, че бях на 22 години по това време. Все още много малка“, каза легендарната биатлонистка.

Дафовска даде съвети и към биатлонистите ни на Игрите в Милано/Кортина.

„Искам да им пожелая първо да са спокойни, концентрирани, да дадат максимума от себе си, да покажат най-доброто. Да са спокойни, за да могат да направя стрелбите. Максимално да намалят напрежението на старта. Много от спортистите се притесняват на обикновени стартове, камо ли на олимпийски, които са на 4 години. Пожелавам си да награждавам някой от нашите спортисти, засега ми се случват доста нещата“, сподели бившата спортистка.

Тя коментира и предстоящото Общо събрание на Федерацията по биатлон и категорично заяви, че председателят Атанас Фурнаджиев трябва да бъде преизбран.

„Абсолютно! Ние имаме в момента най-големия спонсор и сме подсигурени финансово изцяло. Досега не сме имали такива финансови възможности. Трябва да се работи в посока треньори, отбори, да се анализират нещата след самата Олимпиада. Но, Атанас Фурнаджиев трябва да остане и да продължи работата си“, категорична бе Дафовска.

Подробности вижте във видеото!

#Тервел Замфиров #Екатерина Дафовска

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
1
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към институциите и разследването
2
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как точно са простреляни тримата мъже
4
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
След трагичната развръзка по случая "Петрохан": Продължава разследването за смъртта на издирваните
6
След трагичната развръзка по случая "Петрохан":...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Milano Cortina 2026 (Видео)

Тервел Замфиров: Посвещавам медала на България, сбъднах детската си мечта
Тервел Замфиров: Посвещавам медала на България, сбъднах детската си мечта
Радослав Янков даде заявка за участие в следващите зимни олимпийски игри Радослав Янков даде заявка за участие в следващите зимни олимпийски игри
Чете се за: 03:35 мин.
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен
Чете се за: 02:07 мин.
Малена Замфирова: Две стотни са нищо, но това е спортът - след четири години ще пробваме пак Малена Замфирова: Две стотни са нищо, но това е спортът - след четири години ще пробваме пак
Чете се за: 04:30 мин.
Бронзовият медалист Тервел Замфиров и целият отбор по сноуборд се прибраха в България Бронзовият медалист Тервел Замфиров и целият отбор по сноуборд се прибраха в България
Чете се за: 00:32 мин.
Владимир Зографски на старт, гледайте първото му участие на Игрите в Милано/Кортина по БНТ 3 Владимир Зографски на старт, гледайте първото му участие на Игрите в Милано/Кортина по БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера и отвън, твърдят разследващи Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера и отвън, твърдят разследващи
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало 6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Свлачище спря Родопската теснолинейка
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Нови жертви след поредните руски удари в Украйна
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Спорт, музика и политика: Бед Бъни и посланията на шоуто на...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ