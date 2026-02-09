„Детските новини“ на БНТ с международно признание

„Детските новини“ на БНТ получиха международно признание и ще бъдат включени в каталога Prix Jeunesse International 2025-2026 г. Това е престижна платформа за телевизионни предавания за деца от целия свят, която всяка година отличава най-добрите и качествени формати.

Каталогът оценява съдържание, което обяснява сложни теми на разбираем език, уважава интелигентността на децата и поставя истината и емпатията на първо място. Участието е огромно признание за предаването, което е в ефир от по-малко от година.

Победителите ще станат ясни в края на май в Мюнхен.