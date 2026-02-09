И Гърция ще ограничава социалните мрежи за деца под 15 години

Гърция подготвя законопроект за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, който се очаква да бъде гласуван през март и да влезе в сила от новата учебна година през септември.

Родителите ще контролират достъпа чрез детски дигитален портфейл, активиран с техните данъчни кодове за идентичност. Системата ще изпраща уведомления при опит за достъп, като родителят ще решава дали да даде разрешение.

Мярката цели защита на психичното здраве и ограничаване на зависимостите от платформи като Instagram и TikTok. В Гърция вече е забранено използването на телефони в училищата.