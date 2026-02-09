БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

Новините 09.02.2026 г.

Чете се за: 03:40 мин.
Акценти за деня:

СПОРТ

Бронзов олимпийски медал за сноубордиста Тервел Замфиров

Сноубордистът Тервел Замфиров остави името си в историята, като спечели бронзов медал в паралелния гигантски слалом на Олимпиадата в Милано-Кортина. Това е първи медал за България от Зимни олимпийски игри от 20 години насам.

Малена Замфирова и Радослав Янков се разминаха с четвъртфиналите на Олимпиадата

На 16-годишната Малена Замфирова, не ѝ достигнаха 2 стотни, за да се класира на четвъртфинала и тя остана на 10-то място при жените. Радослав Янков също не успя с 11 стотни от секундата да се класира, но представиха България достойно.

Край на олимпийската мечта за Линдзи Вон след тежко падане

Кралицата на ските Линдзи Вон падна много тежко по време на ски спускането в неделя, с което сложи край на олимпийската си мечта. 41-годишната американка беше транспортирана с хеликоптер от пистата в болницата, където е претърпяла операция заради тежко счупване на левия крак.

СВЯТ

И Гърция ще ограничава социалните мрежи за деца под 15 години

Гърция подготвя законопроект за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, който се очаква да бъде гласуван през март и да влезе в сила от новата учебна година през септември.

Куба е изправена пред остър недостиг на гориво

Куба е изправена пред остър недостиг на гориво, след като САЩ наложиха тарифи на страните, които доставят петрол, и спряха износа от Венецуела. Правителството в Хавана въведе извънредни мерки.

КУЛТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

„Детските новини“ на БНТ с международно признание

„Детските новини“ на БНТ получиха международно признание и ще бъдат включени в каталога Prix Jeunesse International 2025-2026 г. Това е престижна платформа за телевизионни предавания за деца от целия свят, която всяка година отличава най-добрите и качествени формати.

Изложба на чилийския художник Гийермо Лорка предизвика фурор в София

Чилийският художник Гийермо Лорка предизвиква фурор в Националната художествена галерия в София. От няколко седмици пред галерията ежедневно има дълга опашка от посетители, които искат да разгледат впечатляващите произведения.

Роди се бебе азиатски слон в зоопарка Смитсониън

В зоопарка Смитсониън във Вашингтон се роди бебе азиатски слон – първото слонче от почти 25 години. Малкото е момиченце, тежи около 140 кг и е високо близо метър. Майка му е 12-годишната Нхи Лин, а бащата се казва Спайк.

Бад Бъни направи уникално латино шоу в почивката на Супербоул

Бад Бъни превърна почивката на Супербоул в културен спектакъл. Латино мегазвездата влезе в историята на едно от най-гледаните спортни събития в САЩ като първия изпълнител, направил шоуто само на испански език.

