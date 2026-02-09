След протестите в Лом: Съдът определи мярка "задържане под стража" за мъж, обвинен в блудство

Съдът в Монтана отмени мярка подписка и постанови постоянно задържане за мъж от Лом.

Окръжният съд в Монтана отмени наложената мярка "подписка" и постанови най-тежката - "задържане под стража", за 53-годишен мъж от Лом, обвинен в блудство.

По време на разглеждане на протеста на Окръжна прокуратура - Монтана спрямо взетата най-лека мярка "подписка", прокурорът представи нови доказателства и разпити от свидетели. От обвинението съобщиха, че по време на проведени следствени действия, е образувано още едно досъдебно производство за блудство и разврат, към което обвиняемият отново е привлечен като извършител.

Защитата на обвиемия поиска протестът на прокуратурата да бъде отхвърлен, тъй като клиентът му е реабилитиран, след като в миналото е осъждан за побой.

Мъжът от Лом поиска да бъде отхвърлено искането на Окръжна прокуратура, защото не е извършил престъплението и иска да изчисти името си, но това не беше достатъчно, за да бъде отхвърлено искането на прокуратурата.

Съдебният състав реши мъжът да бъде задържан за постоянно, като взе предвид високата степен на обществена опасност и реален риск, обвиненият да се укрие, ако бъде оставен на свобода.

Решението на Окръжен съд - Монтана е окончателно и не подлежи на обжалване.