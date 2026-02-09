Арести след протестите в Иран: Задържани са няколко видни реформаторски фигури

Месец след масовите протести в страната иранските власти задържаха няколко видни реформаторски фигури от коалицията "Реформаторски фронт". Според медийни публикации сред задържаните са Ебрахим Асгарсадех - бивш депутат и открит критик на твърдата политика на управление на Иран - както и Мохсен Аминзадех, бивш заместник-министър на външните работи по време на управлението на бившия президент Мохамад Хатами. Другите двама задържани са лидерката на коалицията "Реформаторски фронт" Азар Мансури, която подкрепяше протестиращите, както и говорителя на коалицията Джавад Емам.

Прокуратурата в Техеран заяви, че арестуваните са "нанесли удар върху националното единство, заемайки позиция срещу конституцията" и са действали в съюз със Съединените щати и Израел. Според наблюдатели, арестите целят да заглушат критиките срещу бруталното потушаване на протестите, при които според официалните данни са загинали над 3000. Правозащитни организации твърдят, че броят на убитите е много по-голям.

В навечерието на 47-ата годишнина от ислямската революция, върховният водач аятолах Хаменей направи обръщение към нацията.

Али Хаменей, върховен водач на Иран: "Врагът трябва да бъде докаран до отчаяние. Отчаянието идва от вашето единство, вашата сила на ума и воля, вашата мотивация и решимостта ви да устоите на изкушенията на врага."

Американски и ирански дипломати започнаха преговори миналата седмица в Оман. Техеран продължава да настоява разговорите да се фокусират само върху ядрената програма и иска да запази правото си да обогатява уран, но не и да се откаже от арсенала си от балистични ракети - най-големият в Близкия изток. Али Лариджани - съветник на Хаменей и секретар на Съвета по национална сигурност, днес е в Оман за непреки разговори с представители на САЩ.