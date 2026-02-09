БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Временно застудяване и сериозни валежи в следващите дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес ще вали в много райони от страната, а заради очаквания силен вятър в Дунавската равнина и в източните райони, температурите ще започнат да се понижават. Към 14:00 ч ще са предимно между 3° и 8°, в София – около 7°. В следствие от застудяването, дъждът в цялата страна ще преминава в сняг.

През нощта сняг ще продължи да превалява в западната половина от страната и в североизточните части, а по Южното Черноморие ще вали дъжд. В Дунавската равнина и в Горнотракийската низина ще бъде мъгливо. Минималните температури ще са между минус 4° и 1°, в София – минус 2°, само по Черноморието и в крайните югозападни райони ще достигат около 5°.

Максималните ще са с около градус по-ниски от днес - предимно между 2° и 7°, в София – около 3°. Почти през целия ден в северозападните и в планинските райони ще вали сняг. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от изток-югоизток.

Облачно ще е и по Черноморието. До около обяд над южното крайбрежие ще превалява дъжд. Ще духа временно силен източен вятър. Максималните температури ще са около 6°-7°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще остане умерено - 3-4 бала.

В сряда се очакват по-значителни разкъсвания на облачността, а дъжд ще превали само на отделни места и то слабо. Сутринта температурите ще са малко под нулата, но дневните ще се повишат с 2-3°.

В четвъртък и петък ще се задържи облачно, в равнините - и мъгливо. Тогава ще вали на много места в цялата страна, значителни ще са количествата в Южна България. Ще бъде и необичайно топло за средата на февруари.

В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но след обяд от запад бързо ще се вплътни и отново ще започнат валежи, вече от дъжд.

#прогноза на времето #времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
2
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог Неделчо Стойчев
3
Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към институциите и разследването
5
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Времето

Валежи от дъжд в понеделник, на места и от сняг
Валежи от дъжд в понеделник, на места и от сняг
Жълт код за силен вятър по Черноморието, дъжд и сняг през седмицата Жълт код за силен вятър по Черноморието, дъжд и сняг през седмицата
Чете се за: 02:02 мин.
Валежи от дъжд и сняг, осезаемо застудява от понеделник Валежи от дъжд и сняг, осезаемо застудява от понеделник
Чете се за: 01:55 мин.
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник
16593
Чете се за: 01:42 мин.
Дъжд и сняг през почивните дни Дъжд и сняг през почивните дни
5618
Чете се за: 03:00 мин.
Променливо време с валежи и застудяване през следващите дни Променливо време с валежи и застудяване през следващите дни
6215
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как точно са простреляни тримата мъже
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Разследват опит за убийство след нападение с нож във Варна Разследват опит за убийство след нападение с нож във Варна
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Двама души са пострадали след катастрофа с четири коли край Бистрица Двама души са пострадали след катастрофа с четири коли край Бистрица
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Медийният магнат на Хонконг беше осъден на 20 години затвор
Чете се за: 03:27 мин.
По света
След бурята "Марта": Стотици хора се връщат по домовете...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Сурова зима в Чикаго: Замръзна фарът на пристанището край езерото...
Чете се за: 01:35 мин.
Галерия
Бронзовият медал от Олимпиадата: Тервел Замфиров се прибира на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ