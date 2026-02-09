БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разследват опит за убийство след нападение с нож във Варна

от БНТ , Репортер: Петко Петков
Снимка: БТА/Архив
85-годишен мъж е бил намушкан снощи в Морската градина във Варна. Той е в реанимация, с опасност за живота.

Пострадалият е Васил Тепеделенев, известен на варненци с това, че от години всеки ден, независимо от сезона, плува в морето.

Инцидентът е станал около 21.30 часа. Нападнатият мъж е успял да се обади на внука си, който е подал сигнал в полицията. Васил Тепеделенев има множество прободни рани по тялото си. Приет е в многопрофилната болница “Св. Анна”, където е опериран. В момента е в реанимация, на командно дишане, с опасност за живота.

Мотивът за нападението не е ясен. Нападателят не е задържан и се издирва от полицията.

