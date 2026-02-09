БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новини Свят
По света

Медийният магнат на Хонконг беше осъден на 20 години затвор

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Джими Лай беше признат за виновен в престъпления, свързани с националната сигурност

Медийният магнат на Хонконг беше осъден на 20 години затвор
Снимка: БТА
Съд в Хонконг осъди един от най-големите критици на властта в Пекин - Джими Лай на 20 години затвор. В края на миналата година той беше признат за виновен в престъпления, свързани с националната сигурност.

Това е най-тежката присъда, произнесена съгласно спорния закон за националната сигурност. 78-годишният Лай е основател на несъществуващия вече продемократичен вестник "Apple Daily".

Според китайските власти медийният магнат е бил основният агитатор за протестите през 2019 година. Лай беше арестуван година по-късно. Освобождаването му от затвора беше едно от предизборните обещания на американския президент Доналд Тръмп.

