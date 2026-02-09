Медийният магнат на Хонконг беше осъден на 20 години затвор

Съд в Хонконг осъди един от най-големите критици на властта в Пекин - Джими Лай на 20 години затвор. В края на миналата година той беше признат за виновен в престъпления, свързани с националната сигурност.



Това е най-тежката присъда, произнесена съгласно спорния закон за националната сигурност. 78-годишният Лай е основател на несъществуващия вече продемократичен вестник "Apple Daily".

Според китайските власти медийният магнат е бил основният агитатор за протестите през 2019 година. Лай беше арестуван година по-късно. Освобождаването му от затвора беше едно от предизборните обещания на американския президент Доналд Тръмп.