Япония иска да направи боя със снежни топки олимпийски спорт

Зимните олимпийски игри приключиха. Но не и надеждите на Япония да направи боя със снежни топки олимпийски спорт.

Спортът, наречен "юкигасен", възниква на северния японски остров Хокайдо преди 37 години и вече се играе в 13 държави. През изминалия уикенд над 100 отбора премериха сили в ежегодното състезание. Стотици снежни топки бяха приготвени предварително. Победител беше отборът, успял да уцели всички седем играчи на противника или да плени знамето му. И докато федерациите компенсират липсата на сняг с изкуствени топки, пред олимпийското бъдеще на спорта стои друг проблем - сложното реферство и нуждата да се осигурят цели осем съдии за един мач.