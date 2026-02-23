БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Остава в сила частичното бедствено положение в с. Обручище, община Гълъбово

Частично бедствено положение в община Гълъбово. Най-засегнато е село Обручище, където 6 къщи бяха наводнени от придошлите води на река Соколица.

Към момента обстановката постепенно се нормализира.

Заместник-кметът на Гълъбово Пламен Бараков съобщи, че нивото на реката е спаднало с около метър, а наводнените имоти вече са отводнени с помощта на пожарната.

Пламен Бараков, зам.-кмет на община Гълъбово: „Към момента ситуацията в цялата община се нормализира. В най-критичното място - село Обручище нивото на река Соколица спадна с около един метър. Къщи наводнени вече няма, но в седем къщи извират подпочвени водив мазетата.“

По думите му снощи е имало опасност от заливане на обходния път на град Гълъбово заради повишеното ниво на реката. Организирано е било дежурство съвместно с полицията, но до затваряне на пътя не се е стигнало.

Пламен Бараков, зам.-кмет на община Гълъбово: „Бяхме в готовност при необходимост да променим организацията на движението. За щастие нивото на реката не достигна критични стойности.“

Относно превенцията Бараков подчерта, че поддръжката на речните корита изисква значителен финансов ресурс.

Пламен Бараков, зам.-кмет на община Гълъбово: „Превенцията зависи от финансирането. Почистването и поддръжката на речните корита са дейности, които трябва да се правят периодично и изискват сериозни средства и се финансират от държавния бюджет. Няма община, която самостоятелно да може да осигури такъв ресурс.“

От общината уточниха още, че засегнатите къщи в село Обручище са законни постройки и предстои създаване на комисия за опис на щетите и определяне на възможностите за подпомагане на собствениците.

#община Гълъбово # частично бедствено положение #Обручище

