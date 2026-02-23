Дарение за 40 000 лева получи родилното отделение и отделението по неонатология във варненската болница "Света Анна"

Медицинска техника и оборудване на стойност 40 000 лева получи родилното отделение и отделението по неонатология във варненската многопрофилна болница "Света Анна". Средствата бяха събрани от Дамския бизнес клуб във Варна.

Дарението включва 19 легла за бебета и родилки, неонатален пулсоксиметър, биполярни пинсети, перфузори, както и фетални монитори, с които се проследява сърдечната честота на бебето.

д-р Евгения Георгиева, началник на родилното отделение в МБАЛ "Света Анна, Варна: "Друга подобна апаратура няма в родилните отделения в региона. Това позволява ние да наблюдаваме едновременно до 30 монитора... Една голяма част от мониторите са безжични, така че майките могат да се движат в коридора на лечебното заведение и да бъдат наблюдавани тоновете на бебенцата и контракциите, което е изключително облекчение за персонала и от друга страна за майките, че не са в лежаща позиция."

Миналата година в болница “Света Анна” са се родили 722 деца, а от началото на тази досега ражданията са над 110. Отделението е с най-нисък процент на цезаровите сечения в сравнение с други лечебни заведения в града.

инж. Дани Кънева, председател на Дамския бизнес клуб: "Преди няколко месеца организирахме благотворително събитие, което нарекохме "Бал на изобилието". Неговата цел беше да съберем средства, с които да закупим специализирано медицинско оборудване. Нашата мисия е изпълнена. Оборудването, както виждате, се намира в отделението и помага на лекарите да се погрижат с по-голяма сигурност и спокойствие за бебенцата.” "Искаме да накараме хората, добротата да е просто изключение, а да е норма. Нашата цел е да обединяваме бизнеса с институциите и с хората."

Д-р Станислав Славчев работи повече от 20 години като акушер-гинеколог в родилното отделение на болница "Света Анна". Според него всяко дарение е инвестиция в бъдещето.

д-р Станислав Славчев, акушер-гинеколог: "Искам само да ви кажа, че акушерството е най- тежката специалност от всички медицински, съответно родилните отделения в държавата са най- тежките отделения специалности. Конкретно това отделение на “Света Анна” е тежко от гледна точка на структурата на болницата, че обслужва пациенти на Североизточна България и тежките случаи попадат точно при нас.”

Със следващите си благотворителни кампании дарителите ще продължат да подкрепят здравни и образователни инициативи, хора в неравностойно положение и проекти за опазване на културното наследство на Варна.