Иранският външен министър за ядрената сделка: Има добри възможности за дипломатическо решение

Иранският външен министър Абас Аракчи изрази надежда, че има шансове за постигане на дипломатическо решение в преговорите със Съединените щати по ядрената програма на страната. Нова среща е планирана за четвъртък в Женева.

В интервю за предаване на телевизия Си Би Ес Нюз, Арагчи заяви, че преговорите продължават и се работи по елементите на евентуално споразумение. Иранският президент Масуд Пезешкян написа в Екс, че страната му е получила "окуражителен сигнал" от американците при преговорите миналата седмица.

Според Ройтерс Техеран е готов на отстъпки, за да предотврати атака от нарастващите военноморски и военновъздушни сили на САЩ в региона.