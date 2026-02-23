БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иранският външен министър за ядрената сделка: Има добри възможности за дипломатическо решение

Диана Симеонова
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Нова среща е планирана за четвъртък в Женева

Снимка: АП/БТА
Иранският външен министър Абас Аракчи изрази надежда, че има шансове за постигане на дипломатическо решение в преговорите със Съединените щати по ядрената програма на страната. Нова среща е планирана за четвъртък в Женева.

В интервю за предаване на телевизия Си Би Ес Нюз, Арагчи заяви, че преговорите продължават и се работи по елементите на евентуално споразумение. Иранският президент Масуд Пезешкян написа в Екс, че страната му е получила "окуражителен сигнал" от американците при преговорите миналата седмица.

Според Ройтерс Техеран е готов на отстъпки, за да предотврати атака от нарастващите военноморски и военновъздушни сили на САЩ в региона.

Абас Аракчи, министър на външните работи на Иран: "Ако искат да намерим решение за мирната ядрена програма на Иран, единственият начин е дипломацията. Доказали сме това в миналото и аз все още вярвам, че има добри възможности за дипломатическо решение, изгодно и за двете страни, и че такова решение е постижимо. Затова няма нужда от струпване на военни части. То не помага, няма да се поддадем на натиск."

#ирански външен министър #САЩ #ядрена сделка #Иран

