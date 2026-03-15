Изпочупени и опасни плочки на централния площад в Благоевград

bnt avatar logo від БНТ , Репортер: Владислава Миланова
Чете се за: 02:20 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Изпочупените плочки на централния площад в Благоевград, освен нелицеприятни, са и опасни. Вече има няколко инцидента, включително и с фатален край. На много места в града тротоарите са непроходими. Още - от колегите в Благоевград.

Счупени, изкривени или липсващи са плочките на площада в самия център на Благоевград. Освен, че не е красиво, заради състоянието им инцидентите все по-чести.

Веселина Георгиева: "Счупени са, естествено, то се вижда, даже възрастните хора се спъват, падат, даже има смъртен случай, на падане по лице и човека си замина на оня свят."

"Опасни са разбира се, особено когато има дъжд, когато вали и ти плясне плочката отзад. Би трябвало да се сменят, ето както виждате, пукнати и така общината."

Веселина Георгиева: "Еми трябва да се подмени, като цяло площада, грозно е, не е хубаво, не е приветливо."

Голяма част от тротоарите в града не са в по-различно състояние. Родителите с детски колички решават проблема, като изобщо не преминават по определени улици, заради опасността.

"За тротоарите изобщо да не говорим, една равна плочка няма."

Ивета: "Има улици, които са дупка до дупка, буквално, дупка до дупка, бордюрите, изобщо, препятствия пълно. Примерно нашите гуми са бандажни, няма проблем, но хората, които имат гуми много ги пукат и трудно смисъл, количките чупим по този начин."

От община Благоевград обясниха за БНТ, че на този етап само предвиждат частичен ремонт на най-належащите участъци на площад "България". Предстои и ремонт на тротоарите, като фокусът ще бъде върху ключовите пешеходни и търговски артерии, водещи до пл. "Македония". Вече е предложена доставка на нови материали за подмяна на счупените елементи, като успоредно с това ще се търси изпълнител за по-мащабни ремонти в бъдеще.

ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
2
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
3
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
4
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
5
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене
6
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
4
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
6
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...

Още от: Регионални

Заради лош път - протест на жители на Каблешково
Заради лош път - протест на жители на Каблешково
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
Чете се за: 03:12 мин.
"То просто е кошмар, не е път": Протест блокира международното шосе Е-79 "То просто е кошмар, не е път": Протест блокира международното шосе Е-79
Чете се за: 01:47 мин.
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ) Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
15426
Чете се за: 01:02 мин.
Един загинал и трима пострадали при катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера Един загинал и трима пострадали при катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера
Чете се за: 01:30 мин.
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Тръпм изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в Ормузкия проток
Тръпм изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Остава седмица до началото на предизборната кампания Остава седмица до началото на предизборната кампания
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
На загуба: Автобусните превозвачи искат компенсации заради цените...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Над 48 млн. французи са призовани да гласуват на местните избори
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Раздават наградите "Оскар" за 98 път
Чете се за: 00:32 мин.
По света
