Изпочупени и опасни плочки на централния площад в Благоевград

Изпочупените плочки на централния площад в Благоевград, освен нелицеприятни, са и опасни. Вече има няколко инцидента, включително и с фатален край. На много места в града тротоарите са непроходими. Още - от колегите в Благоевград.

Счупени, изкривени или липсващи са плочките на площада в самия център на Благоевград. Освен, че не е красиво, заради състоянието им инцидентите все по-чести.

Веселина Георгиева: "Счупени са, естествено, то се вижда, даже възрастните хора се спъват, падат, даже има смъртен случай, на падане по лице и човека си замина на оня свят." "Опасни са разбира се, особено когато има дъжд, когато вали и ти плясне плочката отзад. Би трябвало да се сменят, ето както виждате, пукнати и така общината." Веселина Георгиева: "Еми трябва да се подмени, като цяло площада, грозно е, не е хубаво, не е приветливо."

Голяма част от тротоарите в града не са в по-различно състояние. Родителите с детски колички решават проблема, като изобщо не преминават по определени улици, заради опасността.

"За тротоарите изобщо да не говорим, една равна плочка няма." Ивета: "Има улици, които са дупка до дупка, буквално, дупка до дупка, бордюрите, изобщо, препятствия пълно. Примерно нашите гуми са бандажни, няма проблем, но хората, които имат гуми много ги пукат и трудно смисъл, количките чупим по този начин."

От община Благоевград обясниха за БНТ, че на този етап само предвиждат частичен ремонт на най-належащите участъци на площад "България". Предстои и ремонт на тротоарите, като фокусът ще бъде върху ключовите пешеходни и търговски артерии, водещи до пл. "Македония". Вече е предложена доставка на нови материали за подмяна на счупените елементи, като успоредно с това ще се търси изпълнител за по-мащабни ремонти в бъдеще.