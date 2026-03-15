Габриела Коцева в предаването "Аз съм"

Габриела Коцева е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта „Аз съм“. Тя е на 17 години и тренира баскетбол в столичния клуб "Шампион“.

Съдбата на родената в София състезателка е тясно свързана със спорта. Нейната майка е селекционерът на женския национален отбор по баскетбол Таня Гатева, а баща ѝ Лъчезар Коцев е президент и част от треньорския щаб на баскетболния клуб Шампион 2006. Въпреки това Габриела подчертава, че решението да се занимава с баскетбол е изцяло нейно.

"Никога не са ме карали да тренирам баскетбол. Започнах с други спортове, най-много време играех волейбол, но след време аз сама реших, че искам да се занимавам с баскетбол“, разказа тя.

По думите ѝ именно динамиката на играта я е привлякла към този спорт.

"Баскетболът е по-интензивен и има повече контакт. Това много повече ми харесва и ми е по-интересно“, сподели младата баскетболистка.

Преди да се присъедини към Шампион, Коцева играе в Берое, където прави първите си по-сериозни стъпки в спорта. Според нея обаче столицата предлага по-добри условия за развитие.

"В София конкуренцията е по-голяма. Има много повече отбори и възможности за развитие“, каза тя.

Още от ранна възраст Габриела получава шанс да играе и за националните гарнитури, често срещу по-големи състезателки.

"В началото много се притеснявах, защото играех срещу по-големи баскетболистки. После разбрах, че този опит ми е помогнал много и няма откъде другаде да го натрупам“, призна тя.

Миналото лято младата баскетболистка постига и един от най-емоционалните моменти в кариерата си до момента – сребърен медал от европейско първенство Дивизия Б до 16 г.

"Това беше една голяма мечта. Винаги съм искала да имам медал от европейско първенство. Сега следващата ми мечта е един ден да играя на най-високото ниво“, каза Коцева.

Като следваща цел тя си поставя кариера в силно европейско първенство, а мечтаната ѝ дестинация е Испания.

"Испанският баскетбол много ми харесва. Смятам, че това е едно от най-добрите първенства в Европа“, допълни тя.

Габриела признава, че внимателно следи и мъжкия баскетбол, а за нея най-големият пример е Александър Везенков.

"Той е най-големият пример за българския баскетбол. Показва колко важни са трудът и постоянството“, каза младата състезателка.

Въпреки натоварената програма, тя се опитва да намира време и за приятели и семейството си. Според нея обаче спортът ѝ дава много повече, отколкото ѝ отнема.

"Понякога си мисля дали изпускам нещо от живота на другите на моята възраст, но после си давам сметка, че спортът ми дава много повече“, сподели Габриела.

