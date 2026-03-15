Габриела Коцева в предаването "Аз съм"

Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Габриела Коцева е на 17 години и е състезател на БК Шампион 2006. Тя е част от националния ни отбор спечелил сребърните медали на европейското първенство Дивизия Б до 16 г.

Габриела Коцева в предаването "Аз съм"
Габриела Коцева е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта „Аз съм“. Тя е на 17 години и тренира баскетбол в столичния клуб "Шампион“.

Съдбата на родената в София състезателка е тясно свързана със спорта. Нейната майка е селекционерът на женския национален отбор по баскетбол Таня Гатева, а баща ѝ Лъчезар Коцев е президент и част от треньорския щаб на баскетболния клуб Шампион 2006. Въпреки това Габриела подчертава, че решението да се занимава с баскетбол е изцяло нейно.

"Никога не са ме карали да тренирам баскетбол. Започнах с други спортове, най-много време играех волейбол, но след време аз сама реших, че искам да се занимавам с баскетбол“, разказа тя.

По думите ѝ именно динамиката на играта я е привлякла към този спорт.

"Баскетболът е по-интензивен и има повече контакт. Това много повече ми харесва и ми е по-интересно“, сподели младата баскетболистка.

Преди да се присъедини към Шампион, Коцева играе в Берое, където прави първите си по-сериозни стъпки в спорта. Според нея обаче столицата предлага по-добри условия за развитие.

"В София конкуренцията е по-голяма. Има много повече отбори и възможности за развитие“, каза тя.

Още от ранна възраст Габриела получава шанс да играе и за националните гарнитури, често срещу по-големи състезателки.

"В началото много се притеснявах, защото играех срещу по-големи баскетболистки. После разбрах, че този опит ми е помогнал много и няма откъде другаде да го натрупам“, призна тя.

Миналото лято младата баскетболистка постига и един от най-емоционалните моменти в кариерата си до момента – сребърен медал от европейско първенство Дивизия Б до 16 г.

"Това беше една голяма мечта. Винаги съм искала да имам медал от европейско първенство. Сега следващата ми мечта е един ден да играя на най-високото ниво“, каза Коцева.

Като следваща цел тя си поставя кариера в силно европейско първенство, а мечтаната ѝ дестинация е Испания.

"Испанският баскетбол много ми харесва. Смятам, че това е едно от най-добрите първенства в Европа“, допълни тя.

Габриела признава, че внимателно следи и мъжкия баскетбол, а за нея най-големият пример е Александър Везенков.

"Той е най-големият пример за българския баскетбол. Показва колко важни са трудът и постоянството“, каза младата състезателка.

Въпреки натоварената програма, тя се опитва да намира време и за приятели и семейството си. Според нея обаче спортът ѝ дава много повече, отколкото ѝ отнема.

"Понякога си мисля дали изпускам нещо от живота на другите на моята възраст, но после си давам сметка, че спортът ми дава много повече“, сподели Габриела.

Вижте целия епизод във видеото!

Всички предавания от поредицата "Аз съм“ ще откриете и в YouTube канала на БНТ.

#Габриела Коцева #"Аз съм..."

Карина Константинова: Гордея се с момичетата и с нашата игра
Карина Константинова: Гордея се с момичетата и с нашата игра
Миньор направи обрат и надви Академик Бултекс
Локомотив Пловдив сложи спирачки на Балкан
България полетя към втората фаза в квалификациите за Евробаскет 2027 (ВИДЕО)
Евробаскет 2027, квалификации: България - Украйна (ГАЛЕРИЯ)
Рилски спортист постигна рутинен успех в гостуването си на последния Левски
