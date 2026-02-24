Ройтерс: САЩ, Русия и Китай обсъждат ново споразумение за ядрените оръжия

Съединените щати провеждат срещи с Русия и Китай за потенциално изработване на ново многостранно споразумение за контрол на ядрените оръжия.

За това съобщи високопоставен служител на американския Държавен департамент, цитиран от Ройтерс. Според него представители на Съединените щати ще се срещнат днес с китайска делегация. Вчера те са разговаряли в Женева с делегация на Русия. САЩ призовават за ново по-широко споразумение за контрол на ядрените оръжия, което да включва не само Русия, но и Китай, след изтичането на договора "Нов СТАРТ" между Вашингтон и Москва на 5 февруари. Но досега Китай отказваше да участва и според Ройтерс не е ясно дали днешните преговори ще са официални.