Япония ще започне да освобождава петрол от резервите си от понеделник

от БНТ , Източник: БТА
По света
Токио обеща да пусне рекордните 80 милиона барела петрол, което осигурява около 45 дни на вътрешно потребление

Япония планира да започне освобождаването на петрол от своите резерви в понеделник, за да смекчи удара от войната между САЩ и Израел срещу Иран, съобщава Ройтерс.

С нарастването на цените на бензина в Япония заради смущенията в доставките през Ормузкия проток, Токио обеща да пусне рекордните 80 милиона барела петрол, което осигурява около 45 дни на вътрешно потребление за страната с ограничени ресурси.

Правителството е поискало от японските рафинерии да използват освободения петрол, което ще намали националните резерви с 17 на сто, за да се гарантира вътрешното снабдяване. Все още не е ясно колко от него ще отиде за глобално освобождаване на 400 милиона барела, координирано от Международната енергийна агенция, за да се справи с шока от войната и колебанията на цените.

Според експерта Юрий Хъмбър, главен изпълнителен директор на консултантската компания „Юри Груп“ (Yuri Group) в Токио, „резервите могат да помогнат за стабилизиране на доставките и цените в краткосрочен план, но основно купуват време. Те не могат напълно да компенсират продължителни смущения в Ормузкия проток“.

Възможно освобождаване на 12 милиона барела, съвместно държани в Япония от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Кувейт, би било допълнение към обявените 80 милиона барела, посочва Министерството на икономиката, търговията и индустрията на Япония (METI).

Япония започва националната си система за петролни резерви през 1978 г., няколко години след арабското ембарго. Страната, зависима от Близкия изток за около 90 на сто от петролния си внос, сега складира петрол за да осигури потребление за 254 дни.

От понеделник ще започне освобождаване на петрол за 15 дни от частния сектор и за един месец от държавните резерви по-късно този месец, посочва от японското министерство на икономиката.

Министърът на икономиката, търговията и индустрията Рьосей Акадзава заяви, че Япония също търси доставки от САЩ, Централна Азия, Южна Америка и държави от Залива, които могат да заобиколят Ормузкия проток.

Япония получава около 4 на сто от петролния си внос от САЩ, след като почти спря покупките от Русия след инвазията на Москва в Украйна през 2022 г., когато Токио последно използва запасите си.

