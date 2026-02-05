Часове след изтичането на договора "Нов СТАРТ"

Споразумението за контрол на ядрените оръжия между САЩ и Русия изтече в полунощ. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш нарече изтичането на договора "Нов СТАРТ" тежък момент за международния мир и сигурност.

То ограничаваше броя на стратегически бойни глави, ракети-носители и тежки бомбардировачи, които страните могат да притежават. Според Гутериш, сега рискът от използване на ядрени оръжия е най-високият от десетилетия.

В същото време има възможност за пренастройване и създаване на режим за контрол на въоръженията, който да е подходящ за бързо променящата се обстановка, добави той. Генералният секретар на ООН призова Москва и Вашингтон да се върнат на масата на преговори и да договорят ново споразумение по въпроса, което да намали риска от ядрен конфликт.