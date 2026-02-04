БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Папа Лъв XIV призова Русия и САЩ да подновят договора "Нов СТАРТ"

Тоня Димитрова
По света
папа лъв xiv призова русия сащ подновят договора нов старт
Часове след разговора с Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп разговаря по телефона с китайския лидер Си Дзинпин. Последно двамата са разговаряли през ноември, но подробности не се съобщават.

Телефонната дипломация по оста Москва - Пекин - Вашингтон идва на фона не само на преговорите за Украйна, но и на последните часове на договора "Нов СТАРТ" за контрол на ядреното въоръжаване.

"Нов СТАРТ" е последното споразумение между Вашингтон и Москва за контрол на въоръжаването и съдържа ограничения за броя на стратегическите ядрени оръжия, с които двете страни могат да разполагат. От Кремъл съобщиха, че Русия възнамерява да действа отговорно след изтичането на договора.

През септември Владимир Путин предложи "Нов СТАРТ" да бъде удължен с една година, но това така и не се случи. Миналата година Москва извърши изпитание на най-новите си разработки на ядрени оръжия, на което САЩ отговориха с изпращане на две ядрени подводници близо до руските брегове.

Папа Лъв XIV, който е първият папа американец, призова на седмичната си обща аудиенция във Ватикана лидерите на Русия и САЩ да подновят договора "Нов СТАРТ".

