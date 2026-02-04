Властите в Испания смятат да забранят социалните мрежи за тийнейджъри

Испания обмисля да въведе забрана за достъп до социални мрежи на деца и младежи под 16-годишна възраст. Инициативата е на премиера Педро Санчес. По думите му, целта е подрастващите да бъдат предпазени от вредно съдържание включително насилие и порнография.

Според испанския премиер днес децата са изложени на пространство, което никога не е било предназначено да се ориентират сами. Пространство на пристрастяване, злоупотреба, порнография, манипулация, насилие. Ще ги защитим от дигиталния Див Запад, увери Педро Санчес на форум в Дубай.

Педро Санчес – министър-председател на Испания: "Испания ще забрани достъпа до социални медии за непълнолетни под 16-годишна възраст. Платформите ще бъдат задължени да внедрят ефективни системи за проверка на възрастта, не просто квадратчета за отметка, а реални, работещи бариери."

Около 82% от испанците смятат, че на деца под 14 години трябва да бъде забранено да използват социалните медии. Това сочи анкета, публикувана миналия август.

Мигел Абад, 19 г. – жител на Мадрид: "Това е добра мярка да се насърчат децата да играят помежду си и да не гледат мобилните си телефони в парковете, което, според мен е ужасно." Чаро Ортега – жител на Мадрид: "По принцип не харесвам забраните, но разбирам, че тази мярка е необходима, защото вярвам, че децата под 16-годишна възраст все още не са способни да управляват нещо толкова голямо като социалните медии."

14 годишно момче обаче не е съвсем съгласно с плановете на правителството.

Даниел Феорд: "Аз съм малко против, защото, въпреки че има много лоши неща в социалните медии, има и добри неща. Например, има рецепти и много източници в социалните медии."

Собственикът на платформата Екс Илън Мъск нарече испанския премиер тиранин и дори засили критиката си в профила си.

Илън Мъск: "Санчес е истинският тоталитарен фашист.

Испания е поредната държава с подобна инициатива. Франция, Великобритания, Гърция и Дания също обмислят подобни мерки. В края на миналата годината Австралия стана първата държава в света, която забрани социалните мрежи за деца под 16-годишна възраст.