Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота

Над 160 видеоклипове и снимки със заснети клиентки по време на процедури по лазерна епилация в Бургас са свалени от сайтове с порнографско съдържание. Все още обаче не е ясно кой ги е разпространил. Домейните на сайтовете са локализирани в няколко държави.

Разследващите са успели да ограничат достъпа до голяма част от разпространените видеозаписи.

главен инспектор Асен Фортунов, началник отдел "Икономическа полиция" при ОД на МВР - Бургас: "Ако към момента са установени около 160 снимкови материала, 120 вече са свалени от тези сайтове, до които сме успели да достигнем достъп, а колкото до другите – към момента тече активна кореспонденция до ограничаване и на тяхното съдържание."

Стотиците записи са направени от камерите на двата салона в Бургас, които бяха претърсени от полицията, но към момента няма задържани. Камерите са иззети.

главен инспектор Асен Фортунов, началник отдел "Икономическа полиция" при ОД на МВР - Бургас: "Иззети са DVR устройства, хард дискове, телефони, компютърни конфигурации. Два са търговските обекта, а три са адресите на частни лица, които, да, свързани са със салоните." Щелиян Димитров, говорител на Районна прокуратура - Бургас: "Всеки, който е имал достъп по един или друг начин до въпросните видеозаписи може да бъде лице, което да се счита за такова, което е разпространявало. Повдигнати обвинения няма и не може да се очаква с оглед предмета на това дело."

Козметичните салони продължават да работят.

Щелиян Димитров, говорител на Районна прокуратура - Бургас: "Прокуратурата не е компетентна да разпореди преустановяване на работата." главен инспектор Асен Фортунов, началник отдел "Икономическа полиция" при ОД на МВР - Бургас: "Обществеността е изключително притеснена. И към този момент към много районни управления, включително и извън градски такива продължават да постъпват сигнали, включително и за лица, които чувстват заплаха за това, че биха могли техни снимки да бъдат разпространени."

Към момента няма информация да са изтичали записи и от други козметични салони в Бургас.