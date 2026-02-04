БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Продължават да постъпват още сигнали от притеснени клиенти на козметичните студиа

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Над 160 видеоклипове и снимки със заснети клиентки по време на процедури по лазерна епилация в Бургас са свалени от сайтове с порнографско съдържание. Все още обаче не е ясно кой ги е разпространил. Домейните на сайтовете са локализирани в няколко държави.

Разследващите са успели да ограничат достъпа до голяма част от разпространените видеозаписи.

главен инспектор Асен Фортунов, началник отдел "Икономическа полиция" при ОД на МВР - Бургас: "Ако към момента са установени около 160 снимкови материала, 120 вече са свалени от тези сайтове, до които сме успели да достигнем достъп, а колкото до другите – към момента тече активна кореспонденция до ограничаване и на тяхното съдържание."

Стотиците записи са направени от камерите на двата салона в Бургас, които бяха претърсени от полицията, но към момента няма задържани. Камерите са иззети.

главен инспектор Асен Фортунов, началник отдел "Икономическа полиция" при ОД на МВР - Бургас: "Иззети са DVR устройства, хард дискове, телефони, компютърни конфигурации. Два са търговските обекта, а три са адресите на частни лица, които, да, свързани са със салоните."

Щелиян Димитров, говорител на Районна прокуратура - Бургас: "Всеки, който е имал достъп по един или друг начин до въпросните видеозаписи може да бъде лице, което да се счита за такова, което е разпространявало. Повдигнати обвинения няма и не може да се очаква с оглед предмета на това дело."

Козметичните салони продължават да работят.

Щелиян Димитров, говорител на Районна прокуратура - Бургас: "Прокуратурата не е компетентна да разпореди преустановяване на работата."

главен инспектор Асен Фортунов, началник отдел "Икономическа полиция" при ОД на МВР - Бургас: "Обществеността е изключително притеснена. И към този момент към много районни управления, включително и извън градски такива продължават да постъпват сигнали, включително и за лица, които чувстват заплаха за това, че биха могли техни снимки да бъдат разпространени."

Към момента няма информация да са изтичали записи и от други козметични салони в Бургас.

#видеозаписи #студио за лазерна епилация #лазерна епилация #прокуратура в бургас #интернет

Сарафов за случая "Петрохан": Това е един "Тиун пийкс", който тепърва предстои да разнищим
Сарафов за случая "Петрохан": Това е един "Тиун пийкс", който тепърва предстои да разнищим
СГС решава за регистрацията на АПС до две седмици СГС решава за регистрацията на АПС до две седмици
Чете се за: 00:27 мин.
След арестите в Свищовско: Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения за насилие над животни След арестите в Свищовско: Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения за насилие над животни
Чете се за: 00:52 мин.
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
5024
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди уволнението на бившия директор на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки Съдът потвърди уволнението на бившия директор на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки
Чете се за: 01:15 мин.
Адв. Мария Петрова: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери Адв. Мария Петрова: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
10029
Чете се за: 02:15 мин.

Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват извънредни проверки на ЕРП-тата в страната (ОБЗОР)
Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за простреляните мъже? Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за простреляните мъже?
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за служебен премиер следващата седмица Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за служебен премиер следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Държавите от ЕС одобриха правната рамка на заема от 90 млрд. за...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Властите в Испания смятат да забранят социалните мрежи за тийнейджъри
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Жертвите на досиетата "Епстийн" – премахнаха...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
