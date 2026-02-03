Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас

Продължават да постъпват сигнали от клиенти на козметични салони в Бургас, след като в интернет бяха разпространени видеозаписи от процедури по лазерна епилация, заснети без знанието и съгласието на потърпевшите. Случаят вече е прераснал в досъдебно производство, а разследването обхваща повече от един обект в града.

Първият сигнал е подаден преди около седмица за салон, намиращ се в централната част на Бургас.

Клиентка разбира за съществуването на видеозаписите, след като нейни познати ѝ показват клипове, разпространявани в интернет.

Тя разпозна, че кадрите са направени именно по време на процедура в този салон и подаде сигнал в прокуратурата. По случая незабавно е започнала прокурорска проверка.

Собственичката на първия салон заявила, че няма общо с разпространението на видеата, а камерите били хакнати. Наличието на записващи устройства е обяснено единствено с цел охрана. По думите им, клиентите са били информирани – както с табели на обекта, така и чрез информирано съгласие. Въпреки това, след първоначалния сигнал започват да постъпват още оплаквания от клиенти, които твърдят, че са се разпознали в подобни видеа, публикувани в порносайтове.

Вчера стана ясно, че записи са изтекли и от втори козметичен салон, намиращ се в бургаския квартал "Меден рудник".

Това наложи прокурорската проверка спешно да бъде преобразувана в досъдебно производство за извършено престъпление. Органите на реда са влезли и в двата обекта, като до късно снощи са извършвани проверки на място и разпити.

Разследването ще бъде изключително сложно, тъй като трябва да се проследи кой е имал достъп до камерите, до записите и как те са били разпространени. Сайтовете, в които са публикувани видеата, са чуждестранни, поради което българските власти ще търсят международна помощ.

Един от най-смущаващите факти е, че сред разпространените видеа има и кадри с непълнолетно момиче.

Екипът ни разговаря с нея и с майка ѝ, като самоличността им е скрита по тяхно желание.

"Пишат какво ми било тялото, как съм изглеждала. Супер унизително е. Аз се доверих на този салон, а те злоупотребиха с доверието ми", разказа момичето.

Тя допълни, че камерите били трудно забележими и едва през декември е разбрала за тяхното съществуване:

"Посещавам този салон почти три години и чак тогава ги видях. Те са бели, точно над вратата."

Семейството настоява за пълна отговорност от страна на собствениците на салоните.

"Не можем да спим, не можем да ядем, плачем. Тя трябва да понесе отговорност – тя е сложила тези камери", заяви майката на момичето.

В рамките на разследването ще се установява кой и при какви условия е имал достъп до записите, дали достъпът е бил регламентиран, кой е разпространявал видеата в кои сайтове са били публикувани.

Прокуратурата ще поиска съдействие от Интерпол и ФБР както за разследването, така и за премахване на вече публикуваното съдържание. Към момента няма задържани. Видеата са разпространени поне в 10 сайта, а някои от тях са публикувани още преди 2-3 години, стана ясно още по случая.