Летен празник в Перу

В Перу отбелязаха най-големият летен празник.

Хиляди танцьори в традиционни многоцветни носии преминаха в шествие по улиците на Лима за празника на Дева Мария от Канделария.

Името "Канделария" идва от запалената свещ, която Дева Мария държи в дясната си ръка. Светицата е патрон на южния град Пуно, но от 2022 година насам празникът се отбелязва и в столицата.

През 2014 година той беше включен и в списъка за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО.