БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите от правната комисия ще гледат на второ четене промените в Изборния кодекс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази

Законопроектът е внесен от "Възраждане"

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Депутатите от правната комисия ще разгледат за второ четене законопроекта за изменение на Изборния кодекс, внесен от "Възраждане".

Текстовете предвиждат да има до 20 на секциите извън дипломатическите представителства в страни, които са извън ЕС. Миналата седмица предложението на "Възраждане" беше гласувано на първо четене и в пленарната зала.

Депутатите обаче отхвърлиха поправката на ПП-ДБ да бъде върната пълната функционалност на машините, като се възстанови машинният протокол.

След разглеждането днес от ресорната комисия, предстои законопроектът на "Възраждане" да бъде гласуван окончателно и в пленарната зала.

#правна комисия в НС #"Възраждане" #правна комисия към НС #промени в Изборния кодекс

Последвайте ни

ТОП 24

До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
1
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
2
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"
3
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода...
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас
4
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция...
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
5
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Политика

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ на консултации при президента за нов служебен премиер
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ на консултации при президента за нов служебен премиер
"Възраждане" няма да уважи покана за консултации при президента Йотова "Възраждане" няма да уважи покана за консултации при президента Йотова
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните групи за служебния премиер Президентът Йотова започва консултации с парламентарните групи за служебния премиер
Чете се за: 00:30 мин.
Калоян Паргов за бъдещия лидер на БСП: Тежко му на този, който бъде избран Калоян Паргов за бъдещия лидер на БСП: Тежко му на този, който бъде избран
Чете се за: 05:20 мин.
Важна политическа седмица - президентът Йотова избира служебен премиер Важна политическа седмица - президентът Йотова избира служебен премиер
Чете се за: 01:12 мин.
Кой трябва да заеме поста на служебен премиер? – политическите сили с различни позиции Кой трябва да заеме поста на служебен премиер? – политическите сили с различни позиции
Чете се за: 04:55 мин.

Водещи новини

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ на консултации при президента за нов служебен премиер
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ на консултации при президента за нов служебен премиер
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан” Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Депутатите от правната комисия ще гледат на второ четене промените в Изборния кодекс Депутатите от правната комисия ще гледат на второ четене промените в Изборния кодекс
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Ледено време и във вторник Ледено време и във вторник
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Нова схема: Сайт предлага правна консултация от името на български...
Чете се за: 05:15 мин.
Общество
Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ