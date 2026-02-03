Депутатите от правната комисия ще гледат на второ четене промените в Изборния кодекс

Законопроектът е внесен от "Възраждане"
Депутатите от правната комисия ще разгледат за второ четене законопроекта за изменение на Изборния кодекс, внесен от "Възраждане".
Текстовете предвиждат да има до 20 на секциите извън дипломатическите представителства в страни, които са извън ЕС. Миналата седмица предложението на "Възраждане" беше гласувано на първо четене и в пленарната зала.
Депутатите обаче отхвърлиха поправката на ПП-ДБ да бъде върната пълната функционалност на машините, като се възстанови машинният протокол.
След разглеждането днес от ресорната комисия, предстои законопроектът на "Възраждане" да бъде гласуван окончателно и в пленарната зала.