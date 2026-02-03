БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа "Петрохан"

Иво Никодимов
У нас
Цяла нощ е продължила работата по тежкото криминално престъпление

три тела открити хижа близост прохода петрохан снимки
Снимка: БТА
Слушай новината

Цяла нощ е продължила работата по тежкото криминално престъпление до бившата хижа “Петрохан”, където вчера по обед бяха намерени телата на трима мъже, научи "По света и у нас". В разследването на смъртта им са включени най-опитните криминалисти на полицията.

Събират се данни за загиналите, правят се разпити на техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на АПИ. Назначени са аутопсии на телата.

Налице са няколко водещи версии, по които ще се работи и през днешния ден, които включват - от убийство, до ритуално самоубийство.

