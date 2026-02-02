БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради...
Чете се за: 02:27 мин.
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските...
Чете се за: 01:50 мин.
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази

По каква версия работят разследващите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Откриха три тела на мъже в хижа край прохода "Петрохан". По неофициална информация по телата има следи от огнестрелни рани. Засега по случая няма задържани.

Сигнал е подаден малко преди обяд на спешния телефон на 112 за горяща постройка в местността Петрохан. Става въпрос за бившата хижа "Петрохан". Когато се отзовал на място пожарникарският екип открил три безжизнени тела на мъже. Те са били в близост до опожарената хижа. Разследващите не дадоха повече информация, но версията, по която се работи, е за убийство на повече от две лица.

Местните разказват, че са се чули изстрели, но от прокуратурата и полицията не потвърдиха, че е имало изстрели, нито пък, че са били открити следи от огнестрелни рани.

Това, което обясниха, е, че тримата мъже са живели в хижата. Към момента обаче все още не е възможно да се направи оглед вътре, тъй като се предполага, че има газови бутилки и не е безопасно да се влезе.

старши комисар Тихомир Ценов, директор на ОД на МВР - София: "Знаем, че тези лица са живели във въпросната хижа. Предполагаме, че има газови бутилки. Опасно е към момента за колегите да влязат вътре да направат оглед на местопроизшествие."

Христина Лулчева, окръжен прокурор на София област: "Всички версии ще бъдат проверени, всички обстоятелства ще бъдат проверени, за да установим каква е точно причината за това тежко престъпление. Имаме три трупа. Във всички случаи говорим за убийство на повече от две лица, което е тежко квалифицирано, по член 116 от Наказателния кодекс."

Снимки: БТА

Няма разпитани свидетели по случая. Все още няма и задържани за тежкото престъпление.

Към момента достъпът до хижата остава ограничен от полиция и разследващи.

Вижте повече подробности в прякото включване на Мирослава Георгиева

#хижа на Петрохан #Петрохан #разследване

Последвайте ни

ТОП 24

До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
1
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
2
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Сретение Господне е
3
Сретение Господне е
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас
4
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
На тъмно и студено: Лошото време прекъсна тока на болницата в Гълъбово
6
На тъмно и студено: Лошото време прекъсна тока на болницата в Гълъбово

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от циклона "Хари"
5
Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Криминално

Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас
Чете се за: 01:52 мин.
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
5005
Чете се за: 00:50 мин.
Акция на СДВР срещу кражбата на коли във Волуяк Акция на СДВР срещу кражбата на коли във Волуяк
Чете се за: 00:17 мин.
Удар срещу трафика на хора: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство? Удар срещу трафика на хора: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство?
Чете се за: 03:47 мин.
16 души са задържани в София, Брезник и Търговище при спецоперация на ГДБОП срещу нелегалната миграция (СНИМКИ) 16 души са задържани в София, Брезник и Търговище при спецоперация на ГДБОП срещу нелегалната миграция (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари? Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари?
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
"Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море? "Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Осем души пострадаха, сред тях две деца, при катастрофа край Ямбол
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Нова схема: Сайт предлага правна консултация от името на български...
Чете се за: 05:15 мин.
Общество
Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ