Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"

Откриха три тела на мъже в хижа край прохода "Петрохан". По неофициална информация по телата има следи от огнестрелни рани. Засега по случая няма задържани.

Сигнал е подаден малко преди обяд на спешния телефон на 112 за горяща постройка в местността Петрохан. Става въпрос за бившата хижа "Петрохан". Когато се отзовал на място пожарникарският екип открил три безжизнени тела на мъже. Те са били в близост до опожарената хижа. Разследващите не дадоха повече информация, но версията, по която се работи, е за убийство на повече от две лица.

Местните разказват, че са се чули изстрели, но от прокуратурата и полицията не потвърдиха, че е имало изстрели, нито пък, че са били открити следи от огнестрелни рани.

Това, което обясниха, е, че тримата мъже са живели в хижата. Към момента обаче все още не е възможно да се направи оглед вътре, тъй като се предполага, че има газови бутилки и не е безопасно да се влезе.

старши комисар Тихомир Ценов, директор на ОД на МВР - София: "Знаем, че тези лица са живели във въпросната хижа. Предполагаме, че има газови бутилки. Опасно е към момента за колегите да влязат вътре да направат оглед на местопроизшествие." Христина Лулчева, окръжен прокурор на София област: "Всички версии ще бъдат проверени, всички обстоятелства ще бъдат проверени, за да установим каква е точно причината за това тежко престъпление. Имаме три трупа. Във всички случаи говорим за убийство на повече от две лица, което е тежко квалифицирано, по член 116 от Наказателния кодекс."

Снимки: БТА

Няма разпитани свидетели по случая. Все още няма и задържани за тежкото престъпление.

Към момента достъпът до хижата остава ограничен от полиция и разследващи.

Вижте повече подробности в прякото включване на Мирослава Георгиева