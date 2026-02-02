Само за януари: Рекорд по дарения отчитат от Българската хранителна банка

Близо 90 000 души е подпомогнала през миналата година Българската хранителна банка с важни хранителни продукти. Днес тя навършва 14 години от създаването си. Месец януари тази година е рекорден за банката - дарени са близо 50 тона храна за хора в нужда.

Рада Кюркчиева е един от доброволците, които помагат на Българската хранителна банка. Заварихме ги да приготвят хранителни пакети за възрастни хора край София.

Рада Кюркчиева, доброволец: "За мен доброволчеството е изключително важно от гледна точка на пътя на един младеж и след това по пътя му като възрастен .така че ме води каузата аз самата да се включвам и да мотивирам повече млади хора да се включват в доброволчески акции."

Янек Жерар, Франция: "Работя като обслужване на клиенти. Но доброволчеството ме привлича. Интересно ми е, защото мога да помагам на хората. - БНТ: Всеки ден ли идвате тук? - Не, когато има събитие идвам."

Според директора на хранителната банка Цанка Миланова хората не си дават сметка колко годна храна има у нас, която се изхвърля, а много крайнонуждаещи се биха се възползвали от нея.

Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българска хранителна банка: "За 14 години, като резултат от нашата работа, над 400 000 души са получили хранително подпомагане с дарени храни. Това са съвсем обикновени хора, които имат временно затруднение или пък са в системна нужда да получат хранително подпомагане."

Според директора на хранителната банка сериозен проблем е липсата на по-голям централен склад в София за съхраняване на всички дарени храни. И ако Столичната община не помогне, голяма част от тях няма как да стигне до хората.