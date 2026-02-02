БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Венцеслав Стефанов и Илиян Филипов са съгласни да се явят на детектор на лъжата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мартин Гошев
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Славия и финансовият благодетел на Ботев Пловдив са готови да изяснят различията си.

венцеслав стефанов убеден съм полусезон бъдем силни
Снимка: startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът на Славия, Венцеслав Стефанов, призова собственика на Ботев Пловдив Илиян Филипов да се подложат заедно на детектор на лъжата. Ръководителят на "жълто-черните" прие предложението и отправи сериозни обвинения към Стефанов.

Дни преди двубоя между Ботев Пловдив и Славия за първенство, игран през октомври, Стефанов заяви, че хора, свързани с Илиян Филипов са предложили финансов стимул на футболист на "белите" срещу симулативна игра. Неуспешно вербуваният футболист лично е докладвал на президента на "белите" за действията на съперника. Ответната реакция не закъсня и Филипов заведе дело за клевета срещу Стефанов. На пресконференция днес казусът получи ново развитие.

"Да се явим двамата на детектор на лъжата и там да се види кой е прав, кой е крив. Ако искате, вие журналистите също може да присъствате. Аз съм готов и на такъв вариант", заяви Стефанов на пресконференцията.

По-късно финансовият благодетел на "канарчетата" припомни, че именно той е предложил идеята, да се явят на детектор на лъжата.

Разбира се, че съм готов да се явя. Аз го предложих в личния ми фейсбук, още при 4 месеца. Много държа да се зададат въпросите, дали съм купувал мачове или съм пращал хора, които да купуват мачове, и колко мача е купил г-н Венци Стефанов. Цяла България знае за уреждане на мачове в Славия", сподели Филипов в телефонно интервю за БНТ.

"Мечтата на идиота. Щом цяла България знае, значи нещата са лесни за него. Нека на полиграфа да отидем", допълни Стефанов, също в телефонно интервю.

Повече по темата ще откриете във видеото.

#Илиян Филипов # Венцеслав Стефанов

