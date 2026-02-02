Венцеслав Стефанов и Илиян Филипов са съгласни да се явят на детектор на лъжата

Президентът на Славия и финансовият благодетел на Ботев Пловдив са готови да изяснят различията си.
Президентът на Славия, Венцеслав Стефанов, призова собственика на Ботев Пловдив Илиян Филипов да се подложат заедно на детектор на лъжата. Ръководителят на "жълто-черните" прие предложението и отправи сериозни обвинения към Стефанов.
Дни преди двубоя между Ботев Пловдив и Славия за първенство, игран през октомври, Стефанов заяви, че хора, свързани с Илиян Филипов са предложили финансов стимул на футболист на "белите" срещу симулативна игра. Неуспешно вербуваният футболист лично е докладвал на президента на "белите" за действията на съперника. Ответната реакция не закъсня и Филипов заведе дело за клевета срещу Стефанов. На пресконференция днес казусът получи ново развитие.
"Да се явим двамата на детектор на лъжата и там да се види кой е прав, кой е крив. Ако искате, вие журналистите също може да присъствате. Аз съм готов и на такъв вариант", заяви Стефанов на пресконференцията.
По-късно финансовият благодетел на "канарчетата" припомни, че именно той е предложил идеята, да се явят на детектор на лъжата.
Разбира се, че съм готов да се явя. Аз го предложих в личния ми фейсбук, още при 4 месеца. Много държа да се зададат въпросите, дали съм купувал мачове или съм пращал хора, които да купуват мачове, и колко мача е купил г-н Венци Стефанов. Цяла България знае за уреждане на мачове в Славия", сподели Филипов в телефонно интервю за БНТ.
"Мечтата на идиота. Щом цяла България знае, значи нещата са лесни за него. Нека на полиграфа да отидем", допълни Стефанов, също в телефонно интервю.
