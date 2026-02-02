БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради...
Чете се за: 02:27 мин.
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските...
Чете се за: 01:50 мин.
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дмитрий Песков преди срещата в Абу Даби: Има сближаване на позициите, но за решаване остават "комплексни" въпроси

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Промяната на датите за преговори между САЩ, Украйна и Русия за 4 - 5 февруари в Абу Даби е заради съгласуване на графици, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

По думите му по определени теми има сближаване на позициите, но за решаване остават "комплексни" въпроси. Песков каза още, че среща на високо равнище е възможна само в Москва.

Според американското издание Аксиос на срещата в Абу Дабу ще присъства американският пратеник Стив Уиткоф.

Украйна е обхваната от нова мразовита вълна. Очакват се температури до минус 30 градуса. Половината от енергийната мощ на страната продължава да е засегната от руските удари.

След атаката срещу автобус с миньори, при която загинаха 15 души и още толкова бяха ранени, президентът Володимир Зеленски обвини Русия в умишлено ескалиране на кризата.

#преговори в Абу Даби #Русия #САЩ #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
1
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка проф. Мартин Иванов
2
Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка...
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
3
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Сретение Господне е
4
Сретение Господне е
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас
5
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от циклона "Хари"
5
Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Европа

Животът в Киев от първо лице: Как се живее без ток през зимата
Животът в Киев от първо лице: Как се живее без ток през зимата
Няма разрив между Европейския съюз и НАТО, заяви Кая Калас Няма разрив между Европейския съюз и НАТО, заяви Кая Калас
Чете се за: 00:55 мин.
Евролидерите заседават извънредно за европейската икономика Евролидерите заседават извънредно за европейската икономика
Чете се за: 01:30 мин.
Масов протест в Прага в подкрепа на президента Петър Павел Масов протест в Прага в подкрепа на президента Петър Павел
Чете се за: 00:50 мин.
Мразовита вълна обхваща Украйна Мразовита вълна обхваща Украйна
Чете се за: 01:05 мин.
Очевидна прилика: В римска базилика се появи фреска с лика на Джорджа Мелони Очевидна прилика: В римска базилика се появи фреска с лика на Джорджа Мелони
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари? Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари?
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
"Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море? "Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Осем души пострадаха, сред тях две деца, при катастрофа край Ямбол
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Разследват убийството на трима мъже в хижа край прохода...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Нова схема: Сайт предлага правна консултация от името на български...
Чете се за: 05:15 мин.
Общество
Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ