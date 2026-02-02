Дмитрий Песков преди срещата в Абу Даби: Има сближаване на позициите, но за решаване остават "комплексни" въпроси

Промяната на датите за преговори между САЩ, Украйна и Русия за 4 - 5 февруари в Абу Даби е заради съгласуване на графици, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

По думите му по определени теми има сближаване на позициите, но за решаване остават "комплексни" въпроси. Песков каза още, че среща на високо равнище е възможна само в Москва.

Според американското издание Аксиос на срещата в Абу Дабу ще присъства американският пратеник Стив Уиткоф.

Украйна е обхваната от нова мразовита вълна. Очакват се температури до минус 30 градуса. Половината от енергийната мощ на страната продължава да е засегната от руските удари.

След атаката срещу автобус с миньори, при която загинаха 15 души и още толкова бяха ранени, президентът Володимир Зеленски обвини Русия в умишлено ескалиране на кризата.