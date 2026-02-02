Дара спечели българската селекция за „Евровизия 2026“

Дара е победителката в националната селекция за „Евровизия 2026“. До 28 февруари тя ще трябва да подготви три песни, с една от които ще представи България на конкурса през май във Виена.

Изборът на изпълнение ще зависи от решението на журито и зрителите на БНТ. По подготовката Дара ще работи с изключително успешен чуждестранен продуцентски екип с много призови класирания във финалите на „Евровизия“ през годините.

Второ място зае Михаела Маринова, а на трето застана най-младият участник в селекцията – Мона. Журито включваше Богдана Карадочева, Любо Киров, Нина Николина, Криско и вокалният педагог Виктория Халкити.

Иво Димчев, който не успя да се включи в националната селекция, получи „златен билет“ за догодина. Специални гости на шоуто бяха изпълнителите, които ще представят Малта и Албания на песенния конкурс в Австрия, както и победителят на „Евровизия“ от 2011 г.