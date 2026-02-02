БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новините 02.02.2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

Първи работен ден с разплащане само в евро

Българският лев официално излезе от обращение и гражданите вече се разплащат единствено с евро. Проверка по хипермаркетите показва, че няма опашки, както и клиенти, които искат да платят в лева.

Училищни психолози предлагат „час по емпатия“ за ограничаване на детската агресия

Училищни психолози от Русе настояват за въвеждането на час по емпатия. В това виждат вариант за справяне с агресията между деца. Цяла година експерти от града са работили с над 200 ученици, за да видят проблема през техните очи.

Започна голямото празнично пътуване за Пролетния фестивал в Китай

В Китай започна голямото пътуване за Пролетния фестивал, известен като Китайската нова година, която тази година се празнува на 17 февруари. Милиони хора пътуват към родните си места, за да бъдат със семействата си.

Хора се разходиха по замръзнало море край бреговете на Полша

Морето край бреговете на Полша замръзна, което е голяма рядкост. Причината е силният студ, обхванал страната.

Дара спечели българската селекция за „Евровизия 2026“

Дара е победителката в националната селекция за „Евровизия 2026“. До 28 февруари тя ще трябва да подготви три песни, с една от които ще представи България на конкурса през май във Виена.

СПОРТ

Български триумф на Откритото първенство на Австралия по тенис

Димитър Кисимов е новият шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия. Той първият български представител при юношите, който печели финал на този турнир.

Александър Николов изведе Лубе до победа над Верона

Александър Николов и неговият отбор Лубе Чивитанова постигнаха своята 11-а победа в италианската Суперлига, надвивайки Верона с 3:0 гейма.

Световното маратонско предизвикателство започна

Започна Световното маратонско предизвикателство. В него участниците трябва да пробягат 7 маратона на 7 континента само за 7 дни.

Последвайте ни

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: По света

Вече има такса за снимка на фонтана Ди Треви в Рим
Вече има такса за снимка на фонтана Ди Треви в Рим
Времето в Украйна остава много студено, Русия продължава с атаките Времето в Украйна остава много студено, Русия продължава с атаките
Чете се за: 00:37 мин.
Ангел от фреска в Рим заприлича на премиера Джорджа Мелони след реставрация Ангел от фреска в Рим заприлича на премиера Джорджа Мелони след реставрация
Чете се за: 00:45 мин.
Новините 03.02.2026 г. Новините 03.02.2026 г.
Чете се за: 03:10 мин.
Разследване в Рим: ангел от църковна фреска заприлича на Джорджа Мелони Разследване в Рим: ангел от църковна фреска заприлича на Джорджа Мелони
Чете се за: 01:17 мин.
Япония достигна дълбините на океана в търсене на редки минерали Япония достигна дълбините на океана в търсене на редки минерали
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ