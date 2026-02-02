Новините 02.02.2026 г.

Акценти за деня:

Първи работен ден с разплащане само в евро

Българският лев официално излезе от обращение и гражданите вече се разплащат единствено с евро. Проверка по хипермаркетите показва, че няма опашки, както и клиенти, които искат да платят в лева.

Училищни психолози предлагат „час по емпатия“ за ограничаване на детската агресия

Училищни психолози от Русе настояват за въвеждането на час по емпатия. В това виждат вариант за справяне с агресията между деца. Цяла година експерти от града са работили с над 200 ученици, за да видят проблема през техните очи.

Започна голямото празнично пътуване за Пролетния фестивал в Китай

В Китай започна голямото пътуване за Пролетния фестивал, известен като Китайската нова година, която тази година се празнува на 17 февруари. Милиони хора пътуват към родните си места, за да бъдат със семействата си.

Хора се разходиха по замръзнало море край бреговете на Полша

Морето край бреговете на Полша замръзна, което е голяма рядкост. Причината е силният студ, обхванал страната.

Дара спечели българската селекция за „Евровизия 2026“

Дара е победителката в националната селекция за „Евровизия 2026“. До 28 февруари тя ще трябва да подготви три песни, с една от които ще представи България на конкурса през май във Виена.

СПОРТ

Български триумф на Откритото първенство на Австралия по тенис

Димитър Кисимов е новият шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия. Той първият български представител при юношите, който печели финал на този турнир.

Александър Николов изведе Лубе до победа над Верона

Александър Николов и неговият отбор Лубе Чивитанова постигнаха своята 11-а победа в италианската Суперлига, надвивайки Верона с 3:0 гейма.

Световното маратонско предизвикателство започна

Започна Световното маратонско предизвикателство. В него участниците трябва да пробягат 7 маратона на 7 континента само за 7 дни.