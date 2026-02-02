Зима в България - защо автобус пътува между София и Белоградчик за 12 часа

България в капана на зимата. Усложнена остава пътната обстановка в страна заради снеговалежите. Автобус с 10 пътници премина разстоянието от София до Белоградчик за 12 часа като 7 от тях прекарал на едно място край Монтана. Причината - образувани тапи от тирове.

София - Белоградчик - отсечка, която се минава за 3 часа и половина. Пътуването на Петя Здравкова продължило 12. Тръгнали вчера в 16.30 ч. от София.

Петя Здравкова: "До Монтана всичко беше наред. Тръгнахме в 7 часа от Монтана и някъде към село Винище започнаха да ни спират и се образува колона. Но бавно се придвижвахме напред, докато не стигнахме до село Смоляновци и там изкарахме от 8 вечерта до 3 през нощта."

От Агенция "Пътна инфраструктура" обясниха, че до 22.00 ч. нямали сигнали за затворено трасе. Причината за блокадата - тирове.

инж. Володя Вълов, директор на Областно пътно управление - Монтана: "Единият спира, другият тръгва да го изпреварва, заглъзва и той, спира, правят тапа. След това спираме при казуса, че някой спрял там и му дошло времето за почивка."

Петя Здравкова: "Много тирове имаше спрени. Доколкото разбрахме завъртяли са се, блокирали са движението. Чакаха репатраци да дойдат. Ние бяхме 10 човека в автобуса. По някое време започна да ни свършва водата естетсвено. Информация от никъде не получавахме. Гледахме сайта на АПИ, няма информация за катастрофа или за нещо друго. Звъняхме и те не си вдигат телефона."

Отговорът на АПИ:

инж. Володя Вълов, директор на Областно пътно управление - Монтана: "При нас няма информация за закъсали автобуси. - Подаден е сигнал на 112, те не ви ли уведомяват? - Уведомяват ни. Може нещо обстановката да е била сложна и да не сме получили. Имаме дневник, който се води. Нямаме информация за закъсали автобуси."

Шофьорът на автобуса се връща и тръгва през селата по по-дълъг обходен маршрут. Така 12-часовото премеждие приключва благополучно.

Петя Здравкова: "Важното е, че сме живи и здрави."

Доставката на хляб до селата край Монтана тази нощ също беше под въпрос.

Пламен: "Падне снег и е умирачка. Сека сутрин тука газим пръв. След 4 часа минават тука разни снегорини."

Ситуацията днес не беше по-различна от нощес.

Явор, шофьор на камион: "От 11 вечерта сме тук. Ако не на пролет направо и готово. Не е толкова голям снега, но каква е тая блокада избощо не знам."

Обстановката в Смолянска област се нормализира. Отпадна задължителното движение с вериги през проходите "Превала" и "Пампорово". Отпадна и забраната за движение на тежкотоварни автомобили през прохода "Рожен" и по пътищата Батак - Доспат и Девин - Михалково. За прохода "Превала" обаче това ограничение остава.

Андриян Петров, заместник областен управител: "През нощта е свършена много добра работа от страна на пътноподдържащата фирма. Проходите са почистени, уширени и опесъчени."

Сняг вали и в област Бургас, като на места духа много силен вятър.

Георги Митков, шофьор на камион: "Спряха ни тук полицията и казаха, като изчистят, тогава. - Обходен маршрут ще използвате ли? - То няма. Другият е през Шумен за Варна. Няма другаде обходен." Диан Ганев, шофьор: "Идваме от Варна. Пътната обстановка е изчистена, след нас минаваха снегорини. Поне 2 - 3 видяхме. На завоите трябва много да се внимава. На другите места е добре. Вятърът явно дава повече сняг там, навява и се получава малко поледица."

Ограничение за тежкотоварни автомобили над 12 тона беше въведено за Приморски проход между Слънчев бряг и Обзор.

