БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради...
Чете се за: 02:22 мин.
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските...
Чете се за: 01:50 мин.
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зима в България - защо автобус пътува между София и Белоградчик за 12 часа

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България в капана на зимата. Усложнена остава пътната обстановка в страна заради снеговалежите. Автобус с 10 пътници премина разстоянието от София до Белоградчик за 12 часа като 7 от тях прекарал на едно място край Монтана. Причината - образувани тапи от тирове.

София - Белоградчик - отсечка, която се минава за 3 часа и половина. Пътуването на Петя Здравкова продължило 12. Тръгнали вчера в 16.30 ч. от София.

Петя Здравкова: "До Монтана всичко беше наред. Тръгнахме в 7 часа от Монтана и някъде към село Винище започнаха да ни спират и се образува колона. Но бавно се придвижвахме напред, докато не стигнахме до село Смоляновци и там изкарахме от 8 вечерта до 3 през нощта."

От Агенция "Пътна инфраструктура" обясниха, че до 22.00 ч. нямали сигнали за затворено трасе. Причината за блокадата - тирове.

инж. Володя Вълов, директор на Областно пътно управление - Монтана: "Единият спира, другият тръгва да го изпреварва, заглъзва и той, спира, правят тапа. След това спираме при казуса, че някой спрял там и му дошло времето за почивка."

Петя Здравкова: "Много тирове имаше спрени. Доколкото разбрахме завъртяли са се, блокирали са движението. Чакаха репатраци да дойдат. Ние бяхме 10 човека в автобуса. По някое време започна да ни свършва водата естетсвено. Информация от никъде не получавахме. Гледахме сайта на АПИ, няма информация за катастрофа или за нещо друго. Звъняхме и те не си вдигат телефона."

Отговорът на АПИ:

инж. Володя Вълов, директор на Областно пътно управление - Монтана: "При нас няма информация за закъсали автобуси.

- Подаден е сигнал на 112, те не ви ли уведомяват?

- Уведомяват ни. Може нещо обстановката да е била сложна и да не сме получили. Имаме дневник, който се води. Нямаме информация за закъсали автобуси."

Шофьорът на автобуса се връща и тръгва през селата по по-дълъг обходен маршрут. Така 12-часовото премеждие приключва благополучно.

Петя Здравкова: "Важното е, че сме живи и здрави."

Доставката на хляб до селата край Монтана тази нощ също беше под въпрос.

Пламен: "Падне снег и е умирачка. Сека сутрин тука газим пръв. След 4 часа минават тука разни снегорини."

Ситуацията днес не беше по-различна от нощес.

Явор, шофьор на камион: "От 11 вечерта сме тук. Ако не на пролет направо и готово. Не е толкова голям снега, но каква е тая блокада избощо не знам."

Обстановката в Смолянска област се нормализира. Отпадна задължителното движение с вериги през проходите "Превала" и "Пампорово". Отпадна и забраната за движение на тежкотоварни автомобили през прохода "Рожен" и по пътищата Батак - Доспат и Девин - Михалково. За прохода "Превала" обаче това ограничение остава.

Андриян Петров, заместник областен управител: "През нощта е свършена много добра работа от страна на пътноподдържащата фирма. Проходите са почистени, уширени и опесъчени."

Сняг вали и в област Бургас, като на места духа много силен вятър.

Георги Митков, шофьор на камион: "Спряха ни тук полицията и казаха, като изчистят, тогава.

- Обходен маршрут ще използвате ли?

- То няма. Другият е през Шумен за Варна. Няма другаде обходен."

Диан Ганев, шофьор: "Идваме от Варна. Пътната обстановка е изчистена, след нас минаваха снегорини. Поне 2 - 3 видяхме. На завоите трябва много да се внимава. На другите места е добре. Вятърът явно дава повече сняг там, навява и се получава малко поледица."

Ограничение за тежкотоварни автомобили над 12 тона беше въведено за Приморски проход между Слънчев бряг и Обзор.

По темата работиха Милена Кирова, Величка Петкова, Елеана Цанова

#пътуване с автобус #зимна обстановка #зима #трафик

Последвайте ни

ТОП 24

Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка проф. Мартин Иванов
1
Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
2
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София – Бургас
3
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София –...
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
4
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Сретение Господне е
5
Сретение Господне е
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас
6
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от циклона "Хари"
5
Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Регионални

Фалшива заповед "разпусна" учениците в Русе
Фалшива заповед "разпусна" учениците в Русе
Бившата сграда на БНБ в Пловдив става филиал на Археологическия музей Бившата сграда на БНБ в Пловдив става филиал на Археологическия музей
Чете се за: 00:37 мин.
Двама души загинаха след челен сблъсък във Варненско Двама души загинаха след челен сблъсък във Варненско
Чете се за: 00:30 мин.
Заради снегопочистване: Временно се затваря за движение главният път Бургас-Варна за тирове Заради снегопочистване: Временно се затваря за движение главният път Бургас-Варна за тирове
Чете се за: 00:37 мин.
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските температури Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските температури
Чете се за: 01:50 мин.
Усложнена остава пътната обстановка в Родопите Усложнена остава пътната обстановка в Родопите
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Разследват убийството на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"
Разследват убийството на трима мъже в хижа край прохода...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Над половин милион зрители в най-гледания момент от селекцията на изпълнител на "Евровизия 2026" Над половин милион зрители в най-гледания момент от селекцията на изпълнител на "Евровизия 2026"
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Делото "Епстийн": Модели от българска агенция вероятно са изпращани в САЩ по искане на бизнесмена Делото "Епстийн": Модели от българска агенция вероятно са изпращани в САЩ по искане на бизнесмена
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Фалшива заповед "разпусна" учениците в Русе
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трима души са с повдигнати обвинения след удара по едни от...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
"Никой не е нелегален на открадната земя": Сблъсък между...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ