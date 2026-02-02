Започват преговори между Иран и САЩ с посредник Турция

Иранският президент Масуд Пезешкиан е разпоредил започването на преговори за иранската ядрена програма със САЩ. В съобщението на информационната агенция Фарс не се уточнява конкретна дата.

Говорител на външното министерство на Техеран заяви, че Иран обмисля условията за скорошно възобновяване на преговорите с Вашингтон.

Високопоставен ирански представител заяви пред Ройтерс, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи може да се срещнат в Турция през следващите дни. По-рано Доналд Тръмп заяви, че се надява на сделка с Иран, а Техеран отрече да е получавал ултиматум от Вашингтон за постигането на споразумение по ядрения въпрос.