Отстраняват временно шефа на затвора в София заради...
Чете се за: 02:22 мин.
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските...
Чете се за: 01:50 мин.
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

Започват преговори между Иран и САЩ с посредник Турция

Ива Стойкова
Чете се за: 01:22 мин.
По света
започват преговори иран сащ посредник турция
Иранският президент Масуд Пезешкиан е разпоредил започването на преговори за иранската ядрена програма със САЩ. В съобщението на информационната агенция Фарс не се уточнява конкретна дата.

Говорител на външното министерство на Техеран заяви, че Иран обмисля условията за скорошно възобновяване на преговорите с Вашингтон.

Високопоставен ирански представител заяви пред Ройтерс, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи може да се срещнат в Турция през следващите дни. По-рано Доналд Тръмп заяви, че се надява на сделка с Иран, а Техеран отрече да е получавал ултиматум от Вашингтон за постигането на споразумение по ядрения въпрос.

Есмаил Багаи, говорител на иранското външно министерство: "Бяха обменени различни мнения. На този етап преразглеждаме и решаваме относно детайлите на дипломатическия процес, което се надяваме да приключи в следващите дни".

Омер Челик, говорител на Партията на справедливостта и развитието: "Възможно е тези проблеми да бъдат решени чрез преговори. Турция е правилната страна за надежден медиатор".

#Турция #САЩ #Иран #преговори

