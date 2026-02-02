Над половин милион зрители в най-гледания момент от селекцията на изпълнител на "Евровизия 2026"

Националната селекция на БНТ за избор на изпълнител на "Евровизия 2026" по БНТ 1 на 31 януари привлече средно 446 000 зрители пред телевизионния екран по време на своето излъчване, като в най-гледания момент от предаването те достигнаха до над половин милион (515 450 зрители).

Според официалните пийпълметрични данни на "ГАРБ Аудиенс межърмент България" средният аудиторен дял на продукцията е 23,6% от телевизионните зрители в България (база – възраст 4+), което я поставя на първо място в ефира през съботната вечер. Най-голям е бил интересът сред зрителите с висше образование (28,9% аудиторен дял) и дамската телевизионна аудитория (26,9% аудиторен дял).

DARA спечели националната селекция за избор на изпълнител и ще представя България на "Евровизия 2026" през месец май във Виена. На живо в ефира на БНТ 1, на 31 януари, DARA изпълни песента "Thunder". Професионалното жури беше в състав – Богдана Карадочева, Нина Николина, Любо Киров, Криско и гръцката звезда Виктория Халкити.

На 28 февруари DARA ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за участието ѝ на "Евровизия 2026". Песента, която ще представи България на международната сцена, ще бъде определена отново чрез комбиниран вот – на жури и зрители, гласуващи през платформата eurovision2026.bg. Във Виена DARA ще участва във втория полуфинал на 14 май, а големият финал на "Евровизия 2026" е на 16 май.