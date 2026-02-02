БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отстраниват временно шефа на затвора в София заради...
Чете се за: 02:22 мин.
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските...
Чете се за: 01:50 мин.
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

Над половин милион зрители в най-гледания момент от селекцията на изпълнител на "Евровизия 2026"

Чете се за: 02:00 мин.
Снимка: Аля Боянова
Снимка: Аля Боянова
Националната селекция на БНТ за избор на изпълнител на "Евровизия 2026" по БНТ 1 на 31 януари привлече средно 446 000 зрители пред телевизионния екран по време на своето излъчване, като в най-гледания момент от предаването те достигнаха до над половин милион (515 450 зрители).

Според официалните пийпълметрични данни на "ГАРБ Аудиенс межърмент България" средният аудиторен дял на продукцията е 23,6% от телевизионните зрители в България (база – възраст 4+), което я поставя на първо място в ефира през съботната вечер. Най-голям е бил интересът сред зрителите с висше образование (28,9% аудиторен дял) и дамската телевизионна аудитория (26,9% аудиторен дял).

DARA спечели националната селекция за избор на изпълнител и ще представя България на "Евровизия 2026" през месец май във Виена. На живо в ефира на БНТ 1, на 31 януари, DARA изпълни песента "Thunder". Професионалното жури беше в състав – Богдана Карадочева, Нина Николина, Любо Киров, Криско и гръцката звезда Виктория Халкити.

На 28 февруари DARA ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за участието ѝ на "Евровизия 2026". Песента, която ще представи България на международната сцена, ще бъде определена отново чрез комбиниран вот – на жури и зрители, гласуващи през платформата eurovision2026.bg. Във Виена DARA ще участва във втория полуфинал на 14 май, а големият финал на "Евровизия 2026" е на 16 май.

Посланикът на Северна Македония награди медици от болница "Пирогов"
Посланикът на Северна Македония награди медици от болница "Пирогов"
Гимнастички със Синдром на Даун участваха в международен турнир
Чете се за: 02:45 мин.
България и еврото: Защита на единната европейска валута, история и ефект върху икономиката
Чете се за: 07:40 мин.
Първи работен ден с разплащане само в евро - как се справят хората?
Чете се за: 03:10 мин.
Сретение Господне е
5897
Чете се за: 01:35 мин.
България в капана на зимата, пътнически автобус остана блокиран с часове в Монтанско
Чете се за: 02:02 мин.

Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно, предлага шефът на Софийския затвор
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Делото "Епстийн": Модели от българска агенция вероятно са изпращани в САЩ по искане на бизнесмена
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Над половин милион зрители в най-гледания момент от селекцията на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трима души са с повдигнати обвинения след удара по едни от...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
"Никой не е нелегален на открадната земя": Сблъсък между...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
