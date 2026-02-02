Гимнастички със Синдром на Даун участваха в международен турнир

Първо официално състезание на българските художествени гимнастички със Синдром на Даун. Те взеха участие в международния турнир „Купа Олимпия 74“. В него се включиха общо 600 състезателки от 16 държави. До момента момичетата са участвали само в демонстративни изяви.

„БНТ: Очакваше ли, че ще спечелиш толкова много награди?“

Диляна Попова, обръч и топка: Много, винаги!“ Василена Богданова, обръч и топка: „Всички пляскаха.“ „БНТ: Взе ли награда?“

Андреа Ангелова: Да.“

Винаги усмихнати, слънчевите гимнастички завоюваха общо 10 медала на първото си официално състезание.

Ивета Иванова, треньор: „По-големите тренират всеки ден по три часа, по-мъничките и тези, които тепърва започват – по три пъти в седмицата, също по три часа.“ Ивета Иванова, треньор: „Първо трябва да работим повече за запаметяването на съчетанията, но вече веднъж като са запомнени, работата тече много лесно.“ „БНТ: Треньорите добри ли са с теб?“

Михаела Рангелова, топка: Да, и са много мили, и са много яки!“ Томислава Стоянова, топка и бухалки: „Аз тренирам и никога не отговарям на треньорите, продължавам напред.“

Момичетата истински се радват една за друга. Между тях няма съревнование, а обич и приятелство.

Ивета Иванова, треньор: „Определено между тях връзката е много силна и, както и те самите казаха, много се подкрепят. Това е видимо и на тренировка, и сега на състезанието.“ „БНТ: Вие много ли се подкрепяте?“

Аника Касабова, обръч: Да.“ Диляна Попова, обръч и топка: „Те са моя мечта, моя гордост и аз много ги обичам.“ Ивана Кирилова, обръч: „Страхотно семейство са.“

Критериите за оценяване на гимнастички със синдром на Даун са по-различни и тепърва предстои да се развиват.

Александра Костадинова, съдия: „Оценяват се трудности с тяло, трудности с уред, артистичност и изпълнение, като в художествената гимнастика всеки компонент се оценява поотделно. Тук съдиите обсъждат заедно кой компонент е изпълнен и до каква степен.“

Сега момичетата започват подготовка за Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което ще се проведе в България този юни.