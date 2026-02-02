Усложнена остава пътната обстановка в Родопите

България в капана на зимата. Усложнена остава пътната обстановка в страна заради снеговалежите. В Смолянска област постепенно се нормализира ситуацията. Отпадна ограничението всички автомобили да са с вериги през проходите Превала и Пампорово. Все още е в сила забраната за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала" и "Печинско" и по пътищата Девин - Михалково и Батак - Доспат.

Андриян Петров - заместник-областен управител: "През нощта е свършена много добра работа от страна на пътноподдържащата фирма. Проходите са почистени, уширени и опесъчени. Няма населени места без електричество, с изключение на село Чавдар. Работи се аварията да бъде отстранена."

