ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 01:52 мин.

Тръмп заяви, че се надява на сделка с Иран

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Снимка: АП/БТА Демонстранти в Истанбул участват в антиамерикански протест в подкрепа на Иран.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че се надява на сделки с Куба и с Иран. Коментарът му за споразумение с Техеран дойде след заплахата на върховния лидер на Ислямската република аятолах Хаменей за "регионален конфликт", ако САЩ атакуват. Според изданието Axios чрез различни канали администрацията на Тръмп е уведомила Иран, че е отворена за среща за договаряне на сделка. Възможно ли е Вашингтон и Техеран да постигнат ядрена сделка?

Американският президент Доналд Тръмп засега не е взел решение за удари срещу Иран. На ход е дипломацията. Според източници от Близкия Изток - Турция, Египет и Катар работят за организирането на среща в Анкара между специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и висши ирански служители.

Омер Челик, говорител на Партията на справедливостта и развитието: "Възможно е тези проблеми да бъдат решени чрез преговори. Турция е правилната страна за надежден медиатор."

Според медийни публикации срещата в Анкара може да се проведе още тази седмица. Евентуалните разговори са били обсъдени по време на визитата на иранския външен министър в Турция преди 3 дни.

Държавите-посредници засилиха дипломацията през последните дни. В събота катарският премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани посети Техеран и се срещна с един от най-доверените хора на Хаменей - генералният секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани.

Преди това Лариджани се срещна в Москва с руския президент. В събота египетският президент Ас Сиси разговаря по телефона с иранския си колега Масуд Пезешкиан и го призова да се съгласи на среща с представители на Тръмп.

Условията, които Доналд Тръмп постави на Техеран при изпращането на армадата в Близкия Изток, са - спиране на ядрената програма, ограничаване на програмата за балистични ракети и прекратяване подкрепата за групировки като Хамас, Хизбула и хутите.

В интервю за Си Ен Ен иранският външен министър Абас Арагчи заяви снощи, че Техеран може да постигне споразумение със Съединените щати за ядрената програма, но не и по другите две искания.

Засега Иран остава в бойна готовност. Втори ден Революционната гвардия провежда учения в Ормузкия проток, откъдето преминават една пета от световните доставки на петрол.

Върховният лидер на Ислямската република заплаши с регионален конфликт, ако Съединените щати атакуват страната. Доналд Тръмп реагира невъзмутимо на заканата.

Доналд Тръмп, президен на САЩ: "Защо да не го каже? Разбира се, че ще го каже. Но ние имаме най-големите и най-мощните кораби в света и те са там, много близо. Надявам се след няколко дни да сключим сделка. Ако не сключим, тогава ще разберем дали е бил прав."

Цената на петрола веднага реагира на възможонстта за сделка - като поевтиня с около 4 процента, след скока, който беше предизвикан от изпращането на американската армада в Близкия Изток.

#САЩ #сделка #Близък изток #Иран

