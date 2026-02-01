Напрежението САЩ – Иран: Техеран обяви армиите на ЕС за терористични групи

Иран съобщи за напредък към започване на преговори със Съединените щати въпреки военното напрежение. Американският президент Доналд Тръмп потвърди контактите между двете страни. Техеран обвини Европа в сляпо подчинение на Вашингтон и обяви европейските армии за терористични групи.

След като в четвъртък ЕС постави в списъка си на терористичните организации Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Техеран отговори реципрочно.

Мохамад Багер Галибаф, председател на парламента на Иран: "Армиите на европейските държави се считат за терористични групи и Европейският съюз ще бъде отговорен за последствията от това действие."

Галибаф е бивш командир от Корпуса на гвардейците. След речта му в парламента последваха скандирания "Смърт на Америка" и "Смърт на Израел".

Върховният лидер на Ислямската република заяви, че иранският народ не трябва да се страхува от струпването на американско въоръжение в Близкия изток. Али Хаменей предупреди,че военна агресия срещу Техеран няма да се ограничи с война между двете страни.

аятолах Али Хаменей, върховен лидер на Иран: "Американците трябва да знаят, че ако започнат война, този път това ще е регионална война."

Както Техеран, така и Вашингтон сигнализираха за евентуално възобновяване на преговорите. Иран заяви, че е готов за "честни" преговори, които обаче не целят ограничаване на отбранителните му способности. Доналд Тръмп потвърди контактите.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ако може да се постигне сделка чрез преговори, това би било задоволително. Но без ядрени оръжия. Те трябва да го направят, но не знам дали ще го направят. Те обаче говорят с нас. Сериозно говорят с нас."

снимки: БТА

Структурните договорености за преговори напредват, коментира и ръководителят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, който днес обсъди в Техеран намаляването на напрежението с премиера на Катар. Въпреки сигналите за диалог, рискът от сблъсък между Иран и Съединените щати остава реален.