Започна традиционният карнавал във Венеция

Венецианският карнавал започна с пъстър парад по Гранд канал, с традиционна гигантска фигура на плъх, който разпръсна конфети под моста Риалто във вихрушка от цветове.

Това издание на карнавала носи олимпийска тематика, свързана с домакинството на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина в Италия.

Не липсват и традиционните костюми и маски. Венецианският карнавал е започнал в Средновековието като период на разгул преди строгостта на Великия пост. Тазгодишното издание продължава до 17 февруари.