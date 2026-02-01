Започна традиционният карнавал във Венеция

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тазгодишното издание е белязано от Зимните олимпийски игри

започна традиционният карнавал венеция
Снимка: БТА
Слушай новината

Венецианският карнавал започна с пъстър парад по Гранд канал, с традиционна гигантска фигура на плъх, който разпръсна конфети под моста Риалто във вихрушка от цветове.

Това издание на карнавала носи олимпийска тематика, свързана с домакинството на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина в Италия.

Не липсват и традиционните костюми и маски. Венецианският карнавал е започнал в Средновековието като период на разгул преди строгостта на Великия пост. Тазгодишното издание продължава до 17 февруари.

