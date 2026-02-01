БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за добри резултати в Милано/Кортина

Смятам, че като материална база и спортна инфраструктура има още какво да се желае, особено в зимните спортове, заяви бившата състезателка по биатлон в "Арена спорт" по БНТ.

Ива Шкодрева-Карагьозова смята, че повечето български спортисти ще бъдат с добри амбиции за добри резултати на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Бившата биатлонистка, която в момента е настояща спортна журналистка, подкрепи мнението на Весела Лечева, че това е най-силният отбор, който ще участва на подобен форум.

В ефира на „Арена спорт“ по БНТ 1 Шкодрева-Карагьозова сподели своите очаквания и за това кои отбори ще доминират в биатлона на италианска земя.

Естествено, че се вълнувам преди старта на Игрите в Милано/Кортина. Това са се случва веднъж на 4 години и смятам, че ще бъде много интересно. Споделям мнението на Весела Лечева, че това е най-силният отбор, който България изпраща на този форум, защото имаме изключително добри състезатели в сноуборда, алпийските ски. В биатлона имаме два пълни отбора – женски и мъжки. Имаме добри състезатели при жените и мъжете, както и млади, за които това ще бъде дебют, включително и опитни, сред които Милена Тодорова и Владимир Илиев. Нека не пропускаме и Владимир Зографски, който прави много силен сезон. Повечето състезатели ще бъдат с амбиции за добри резултати“, бяха нейните първи думи.

„Смятам, че като материална база и спортна инфраструктура има още какво да се желае, особено в зимните спортове. В летните може би вече се създадоха в много центрове, но от гледна точка на зимните, особено за децата, смятам, че няма много добри условия. Когато дадени състезатели преминат в националния отбор, те имат добро обезпечаване на подготовката. Смея да кажа, по-добра, отколкото сме имали някога ние. Сега националният отбор се подготвя при много добри условия, но в детските и юношеските години имаме голям пропуск, който трябва да се навакса впоследствие в централизираната подготовка на националния отбор. Трябва да се навакса в този аспект“, добави тя.

Участничката на четири олимпиади говори повече и за очакванията спрямо българските биатлонисти на игрите.

Ние имаме двама опитни състезатели и лидери в мъжкия и женския отбор – Милена Тодорова и Владимир Илиев, за който това е пета олимпиада. Естествено, те са способни да направят резултат в Топ 10, а при определено стечение на обстоятелствата можем да мечтаем и за нещо повече. Не искам да ги натоварвам с големи очаквания, положили са много усилия и тук вече е въпрос на баланс и спокойствие да успееш да запазиш хармонията в себе си, за да покажеш това, което можеше. Това е големият майсторлък на олимпийските игри. Младите състезатели също имат своите големи шансове. Един резултат в Топ 20 или Топ 15 е по възможностите им, способни са да го направят."

Тя коментира и последните новини, свързани със здравословното състояние на Милена Тодорова.

„Притеснителното при нея бе, че заболя доста тежко, но когато говорих по време на Купата в Ново Место, чух добри отзиви, че се възстановява и че се чувства все по-добре. От началото на сезона резултатите на Милена не бяха това, което очаквахме чисто бегово, иначе при стрелбата се справя много добре. Надявам се след подготовката в Италия нашите да са в добра бойна готовност.“

Добрият резултат е съвкупност от много неща в биатлона. Много от зрителите не знаят колко от нещата трябва да са точни и въпреки това може да се случи нещо, което да съсипе резултата в дадено състезание, но да чакаш другите да се провалят в стрелбата, не мисля, че е печеливша тактика. Просто ние трябва да направим всичко по най-добрия начин.

На въпрос дали сега ще спре 20-годишната серия без медал за България на Зимни олимпийски игри, тя отговори така:

„Много ми се иска и трябва да кажа, че е възможно, но пак повтарям, пожелавам успех на нашите биатлонисти. Да бъдат здрави, да се фокусират върху детайлите, които трябва да изпълнят“, заяви Шкодрева-Карагьозова.

Повече от гостуването на Ива Шкодрева-Карагьозова гледайте във видеото!

