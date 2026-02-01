БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

От вторник започват разговорите между президента и...
Аятолах Али Хаменей предупреди САЩ, че ако започнат война, тя ще обхване целия регион

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Председателят на иранския парламент обяви армиите на страните от ЕС за терористични групи

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей предупреди Съединените щати, че ако започнат война, тя ще обхване целия регион. Изявлението му е най-директната заплаха, отправяна от него досега. По-рано, председателят на иранския парламент обяви армиите на страните от ЕС за терористични групи, в отговор на реципрочно решение на Европейския съюз за Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Техеран отговори на Брюксел. След като в четвъртък ЕС постави в списъка си на терористичните организации Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, председателят на иранския парламент обяви:

Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент:
"Армиите на европейските държави са смятани за терористични групи и ЕС ще бъде държан отговорен за последствията от това действие".

Изявлението беше съпътствано от антиамерикански и антиизраелски скандирания в пленарната зала. Председателят на парламента, който е бивш командир на гвардията, се позова на Закона за контрамерките от 2019 г., но категоризацията на армиите е по-скоро символична.

Революционната гвардия беше обявена за терористична организация от САЩ при първия мандат на Доналд Тръмп, който и сега повиши напрежението в отношенията с Техеран. Заради кървавите протести Тръмп предупреди Иран с нов удар и засили американското военно присъствие в региона.

Амир Хатами, началник на иранската армия:
"Въоръжените сили на Ислямската република разполагат с командири, генерали, офицери и войници, които ще защитават страната до последно. Без съмнение ракетната ни и отбранителна мощ са по-добро състояние в сравнение с 12-дневната война".

През юни миналата година САЩ бомбардираха ядрени обекти в Иран, включвайки се в 12-дневна война между Израел и Иран.

"Аз съм 100% против война, защото не е възможно да се предвиди какво ще се случи".

В опит да се намали напрежението в региона за разговори в Техеран пристигна катарският първи дипломат Мохамед бин Абделрахман ал Тани.

Мохамад Гадери, политически анализатор:
"Тръмп може да започне атака и два часа по-късно да публикува туит, в който да заяви, че работата е приключена. Това определено ще доведе до тотална война и ще навреди на интересите на много страни".

Самият Тръмп заяви пред Фокс нюз, че Иран говори сериозно със САЩ и изрази надежда, че ще бъде договорено нещо приемливо. Иранският представител по въпросите на сигурността Али Лариджани потвърди, че работата по изготвяне на преговорна рамка с Вашингтон напредва.

#САЩ - Иран #аятолах Хаменей #Иран

