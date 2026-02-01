БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петър Станич, Ива Шкодрева и Иван Иванов в "Арена спорт"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Футбол
Запази

"Арена спорт" е всяка неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!

петър станич ива шкодрева иван иванов арена спорт
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Темите в предаването "Арена спорт" на 1 февруари 2026 г.:

Пет дни преди старта на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина - мечтае ли България за нови призови класирания? В студиото гостува Ива Шкодрева-Карагьозова.

Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за добри резултати в Милано/Кортина

Ексклузивно за БНТ говори голмайсторът на Лига Европа – Петър Станич.

Петър Станич: Целта ми е да спечелим три трофея и да стигнем възможно най-далеч в Европа

Дни преди сблъсъка с Белгия на живо от лагера на националите ни за Купа Дейвис.

Иван Иванов: За мен е голяма чест да имам Рафаел Надал до себе си

Валентин Димов: Имаме една обещаваща млада вълна от български тенисисти

Срещаме ви с Даниел Пешков, Марио Матиканов и Калина Недялкова, които връщат България след 8 години сред олимпийските участници в ски бягането.

Даниел Пешков, Марио Матиканов, Калина Недялкова - българските представители в ски бягането в Милано/Кортина 2026

Има ли почва за електронен спорт у нас?

Теодор Борисов - българската следа в елита на електронните спортове

Вижте цялото предаване във видеото!

Свързани статии:

Иван Иванов: За мен е голяма чест да имам Рафаел Надал до себе си
Иван Иванов: За мен е голяма чест да имам Рафаел Надал до себе си
Шампионът при юношите на Уимбълдън и US Open и национал даде...
Чете се за: 03:07 мин.
Петър Станич: Целта ми е да спечелим три трофея и да стигнем възможно най-далеч в Европа
Петър Станич: Целта ми е да спечелим три трофея и да стигнем възможно най-далеч в Европа
Голмайсторът на Лига Европа с 7 попадения призна пред БНТ, че вече...
Чете се за: 03:30 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Арена спорт

Петър Станич: Целта ми е да спечелим три трофея и да стигнем възможно най-далеч в Европа
Петър Станич: Целта ми е да спечелим три трофея и да стигнем възможно най-далеч в Европа
Стоян Орманджиев, Иван Цветанов и Шамил Мамедов в "Арена спорт" Стоян Орманджиев, Иван Цветанов и Шамил Мамедов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:10 мин.
Валентин Михов, Аспарух Никодимов и Весела Лечева в "Арена спорт" Валентин Михов, Аспарух Никодимов и Весела Лечева в "Арена спорт"
Чете се за: 01:22 мин.
Атанас Фурнаджиев, Никола Цолов и Петър Попангелов в "Арена спорт" Атанас Фурнаджиев, Никола Цолов и Петър Попангелов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:30 мин.
Венцеслав Стефанов и Благой Георгиев в "Арена спорт" Венцеслав Стефанов и Благой Георгиев в "Арена спорт"
Чете се за: 01:15 мин.
Валери Божинов, Гьоко Хаджиевски и Радослав Янков в "Арена спорт" Валери Божинов, Гьоко Хаджиевски и Радослав Янков в "Арена спорт"
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ