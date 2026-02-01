Петър Станич, Ива Шкодрева и Иван Иванов в "Арена спорт"

Темите в предаването "Арена спорт" на 1 февруари 2026 г.:

Пет дни преди старта на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина - мечтае ли България за нови призови класирания? В студиото гостува Ива Шкодрева-Карагьозова.

Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за добри резултати в Милано/Кортина

Ексклузивно за БНТ говори голмайсторът на Лига Европа – Петър Станич.

Петър Станич: Целта ми е да спечелим три трофея и да стигнем възможно най-далеч в Европа

Дни преди сблъсъка с Белгия на живо от лагера на националите ни за Купа Дейвис.

Иван Иванов: За мен е голяма чест да имам Рафаел Надал до себе си

Валентин Димов: Имаме една обещаваща млада вълна от български тенисисти

Срещаме ви с Даниел Пешков, Марио Матиканов и Калина Недялкова, които връщат България след 8 години сред олимпийските участници в ски бягането.

Даниел Пешков, Марио Матиканов, Калина Недялкова - българските представители в ски бягането в Милано/Кортина 2026

Има ли почва за електронен спорт у нас?

Теодор Борисов - българската следа в елита на електронните спортове

Вижте цялото предаване във видеото!