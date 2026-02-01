БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иво Христов за формацията на Радев: Не знам да има утвърдено име

Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Опонентите побързаха да подлеят вода като регистрират името на формацията „Нашата България". Аз не знам за момента да има утвърдено име. Това каза в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ бившият началник на кабинета на президента (2017-2026 г.) Румен Радев. Той коментира спекулациите около името на политическия проект, както и изказаните позиции от Радев в ефира на "Панорама".

"Президентът в някаква степен взриви координатната система на българската политическа класа, която разчиташе на прости дилеми, с които да си парцелира електоралния терен и да закрепости своите избиратели", посочи Христов.

По думите му чрез такива разделения сегашната политическа класа разчита на верни групи избиратели, а президентът показва, че човек може да разсъждава панорамно върху българския идеен пейзаж и да не влиза във "фалшиви лабиринти".

Относно евентуална коалиция с останалите политически играчи, Христов заяви, че първо трябва да се видят изборните резултати.

"Чест прави на президента, че не очертава червени линии, което правят партиите традиционно. Очертаването на червени линии в навечерието на изборите е спекулативно и партиите много често ги прекрачваха веднага след това. Сглобката беше такъв байпас на червените линии. Радев не очертава червени линии и се обръща към българските избиратели, това според мен е правилният подход", заяви Христов.

Той отбеляза, че от средите на ПП-ДБ се води двойна кампания:

"От една страна инфлуенсърите се опитват да задавят зрителите с опити за ирония, с някакъв безпомощен хумор, същевременно упражняват натиск, обяснявайки, че са неизбежният коалиционен партньор."

#Иво христов #партии #избори #Румен Радев

