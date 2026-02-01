По-евтини билети за градския транспорт в Русе. Това е и първият град в страната, който осигурява безплатен нощен транспорт за работниците на смени. От август два електрически автобуса по предварителна заявка ще превозват служителите до "Западна промишлена зона", където има най-много предприятия. Добрият пример е взаимствана от Виена и Лисабон, където услугата е достъпна по европейската програма „Лайф“.

На фона на покачващите се цени, общественият транспорт в Русе от февруари поевтинява с два евроцента, за да е по-удобно и на пътниците, и на водачите.

Емилия Диколакова: "По-удобно ще е за мен, центовете сега ги броя до 77, а така точно ще е сумата 75 цента, но ще си изкарам карта.

Ивайло Керчев – шофьор: "По-лесно се работи на 5 да е, защото иначе 77 - 2 цента, 1 цент... липсват в обращение..."

Сийка Дончева: "Не ги познавам новите банкноти, тя племенницата ми ги оправя."

В Русе се движат 78 автобуса на градския транспорт. Последният се прибира в депото малко преди полунощ. Служителите, които дават нощни смени, имат две алтернативи за придвижване до работните си места- такси или личен транспорт.

Ивайло Керчев - шофьор: "Сутринта, най-рано около четири, трябва да сме тук във фирмата. Повечето колеги се придвижваме с личните си автомобили."

От лятото това неудобство ще остане в историята. Вместо такси русенци ще могат да си извикат електробус през нощта и то без да плащат даже за билет.

Десислава Василева – „Общински транспорт“ – Русе: "Ти се регистрираш в мобилното приложение, заявяваш си пътуването. Шофьорът като застъпи на смяна и си види какви са получените заявки, софтуерът изчислява оптималния маршрут, качва пътниците и бързо и експедитивно ги доставя готови за работа".

14 работодатели от Русе вече са проявили интерес към новата социална транспортна услуга. Хората ще се качват на електробусите от предварително определени спирки.

За да бъдат по-редовни линиите в момента се ремонтират 15 употребявани автобуса от Италия. Очаква се и доставката на нови десет електробуса.