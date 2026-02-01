Украйна очаква повече информация от САЩ за по-нататъшни мирни преговори

Украйна очаква повече информация от Съединените щати за по-нататъшни мирни преговори, както и нови срещи следващата седмица.



Вечерното изявление на украинския президент Володимир Зеленски хвърля съмнение дали насрочената за днес в Абу Даби среща между украински, руски и американски представители ще се състои. Вчера специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф заяви, че е имал конструктивни разговори в Маями с руска делегация. На срещата са присъствали американският финансов министър Скот Бесент, както и Джаред Къшнър. В снощното си видеообръщение Зеленски коментира, че близо 3500 сгради в Киев са без отопление. По думите му няма данни вмешателство или кибератака да са причина за аварията, която остави без ток Молдова.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:

"В постоянен контакт сме с американската страна и очакваме от тях подробности за по-нататъшни срещи. Украйна е готова да работи във всички ефективни формати. Важно е да има резултат и да има срещи. Разчитаме на срещи следващата седмица и се подготвяме за тях".