Една титла и общо четири медала за България в първия ден на Европейската открита купа "Освобождение"

Четири медала, от които едно злато, едно сребро и два бронза, спечелиха българските джудисти в първия ден на Европейската открита купа "Освобождение" в столичната зала "Арена 8888".

В категория до 73 килограма с титлата се поздрави Виктор Скерлев, който в решителната схватка се наложи над Итън Неирн (Великобритания) с юко.

При 66-килограмовите на крачка от върха остана Боян Йотов. Във финала той отстъпи пред италианеца Анжело Пантано.

С бронзови отличия се окичиха Йоана Манова и Ирина Железарска.

В малкия финал в категория до 63 килограма при жените Манова победи Агата Шафран със златна точка в продължението, а също със златна точка Железарска спечели в категория над 78 килограма срещу Кинга Волшчак от Полша.

На 7-мо място се наредиха Любослав Григоров (60) и Стилиян Гушков (66).

Надпреварата бе открита от зам.-министъра на спорта Петър Младенов. Приветствие към участниците отправиха президентите на нашата федерация Румен Стоилов и на Европейския джудо съюз Ласло Тот (Унгария). По време на церемонията селекционерът на националите Георги Георгиев получи картина от Румен Стоилов за 50-годишния си юбилей, който отбеляза в навечерието на турнира.

В неделния ден състезанието продължава със схватки в останалите категории.

