От 1 февруари: КЗП започва проверки на вендинг автоматите в област Пазарджик

От първия ден на февруари Комисията за защита на потребителите започва проверки на вендинг автоматите в област Пазарджик. Това съобщи председателят на комисията Александър Колячев.

Заедно с експерти от Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите, той участва в съвместна проверка по сигнал за завишени цени в пункт за годишни технически прегледи.

При проверката бяха установени неточности в касовата наличност на обекта. На собственика е даден срок от пет работни дни да предостави информация дали цените на предлаганата услуга са повишени и, ако да – какви са мотивите за това.

Александър Колячев - председател на КЗП: "В сигнала имаме имаме твърдение, че е завишена цената с около 50%. В момента колегите, заедно с колегите от НАП ще проверят дали такова увеличение е имало и ако е имало, ще поискат обосновка от търговеца."

снимки: БТА