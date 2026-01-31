БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Претендентите за "Евровизия": България избира...
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само...
Край на блокадата: Преустановен е протестът на...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
От 1 февруари: КЗП започва проверки на вендинг автоматите в област Пазарджик

от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
Регионални
Днес експерти от КЗП и НАП провериха пункт за годишни технически прегледи по сигнал за завишени цени

февруари кзп започва проверки вендинг автоматите област пазарджик
Снимка: БТА
От първия ден на февруари Комисията за защита на потребителите започва проверки на вендинг автоматите в област Пазарджик. Това съобщи председателят на комисията Александър Колячев.

Заедно с експерти от Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите, той участва в съвместна проверка по сигнал за завишени цени в пункт за годишни технически прегледи.

При проверката бяха установени неточности в касовата наличност на обекта. На собственика е даден срок от пет работни дни да предостави информация дали цените на предлаганата услуга са повишени и, ако да – какви са мотивите за това.

Александър Колячев - председател на КЗП: "В сигнала имаме имаме твърдение, че е завишена цената с около 50%. В момента колегите, заедно с колегите от НАП ще проверят дали такова увеличение е имало и ако е имало, ще поискат обосновка от търговеца."

снимки: БТА

#проверки на КЗП #вендинг машини #проверки на НАП #годишен технически преглед

Ще бъде ли успешен третият опит за продажба на "Лукойл"
Ще бъде ли успешен третият опит за продажба на "Лукойл"
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп" "Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп"
Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране
Координационният център: На пазара има достатъчно евро, изтеглянето на левовете тече с бързи темпове Координационният център: На пазара има достатъчно евро, изтеглянето на левовете тече с бързи темпове
Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието на дигиталната свързаност Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието на дигиталната свързаност
Гроздан Караджов: Загубите за всички ще са много големи от блокадата на границите със Сърбия и Северна Македония Гроздан Караджов: Загубите за всички ще са много големи от блокадата на границите със Сърбия и Северна Македония
Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще отиде на големия финал във Виена
Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще...
У нас
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро
У нас
Как ще се отразят на бъдещите пенсии промените в Кодекса за социално осигуряване? Как ще се отразят на бъдещите пенсии промените в Кодекса за социално осигуряване?
Общество
Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре
У нас
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха...
У нас
Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа
По света
Досиетата "Епстийн" – милиони страници документи и...
По света
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
У нас
