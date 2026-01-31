Моника Берова: Не издържахме психически

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Претендентите за "Евровизия": България избира...
Чете се за: 01:47 мин.
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само...
Чете се за: 04:12 мин.
Край на блокадата: Преустановен е протестът на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

Играхме добре само в първия гейм, призна волейболистката на Славия след загубата от ЦПВК.

Моника Берова
Моника Берова завърши с 14 точки за Славия, но и те не се оказаха достатъчни да бъде избегната загубата с 1:3 гейма от ЦПВК в поредната среща от 11-ия кръг на НВЛ. След срещата волейболистката на „белите“ призна, че липсата на някои от контузените състезателки е оказала влияние за крайния изход.

„Играхме добре в първия гейм, след това се отпуснахме. Не успяхме да изпълняваме добър сервис, като цяло имаше срив след първия гейм. Имаме доста контузени играчи, не издържахме психически“, коментира пред БНТ Берова.

„От една страна го има психологическия аспект, от друга лесните топки трябва да ги обработваме по-добре, това бе разликата между нашия отбор и техния. Благодарим на публиката, почувствахме се обичани. Надявам се да вървя нагоре, да се развивам професионално. Само хубави неща“, добави още Берова.

Подробности вижте във видеото!

Свързани статии:

Иван Димитров: Изпълнихме всичко само в първия гейм
Иван Димитров: Изпълнихме всичко само в първия гейм
Славия ще се бори за 5-6 място в класирането, призна треньорът.
Чете се за: 01:17 мин.
ЦПВК победи Славия като гост в мач от НВЛ
ЦПВК победи Славия като гост в мач от НВЛ
За ЦПВК това е 8-ма победа за сезона и те поне временно излязоха на...
Чете се за: 01:05 мин.
#Моника Берова #НВЛ за жени 2025/26 #ЖВК Славия

